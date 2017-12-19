В каком платье выйдет замуж за принца Меган Маркл (9 примеров)

Букмекеры Великобритании гадают, платье какого дизайнера для свадьбы выберет будущая жена принца Гарри — Меган Маркл. По данным британских СМИ, на днях Кенсингтонский дворец отправил запрос о получении эскиза. В итоге журналисты тут же представили, как звезда "Форс-мажоров" будет выглядеть в нарядах от этого кутюрье.

Наряды израильского дизайнера Inbal Dror далеки от строгих канонов королевского гардероба. Тем не менее модельер — один из любимцев будущей принцессы. Маркл считает его наряды сексуальными и смелыми.

Среди других возможных кандидатов рассматривается и американский дизайнер Oscar de la Renta — любимец главного редактора Vogue Анны Винтур, Сары Джессики Паркер и жены Джорджа Клуни — Амаль.

Меган Маркл однажды сказала, что очень любит платья Виктории Бекхэм. Маловероятно, что она наденет подобный наряд на свою свадьбу, тем не менее букмекеры считают, что это тоже возможно.

Ralph & Russo — роскошный бренд, пользующийся популярностью среди британской знати. Над маркой работают австралийские дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо. Все платья бренда выполняются вручную, работа над одним нарядом может занять более 3 тыс. часов.

Ещё один фаворит букмекеров — британский бренд Erdem. Над маркой работает дизайнер британо-турецкого происхождения Эрдем Моралиоглу. Моралиоглу родился в Канаде, что делает его ещё ближе к Меган. В платьях модельера уже появлялись Мишель Обама, Кейт и Пиппа Миддлтон.

Канадский дизайнер и подруга Меган Маркл — Джессика Малруни — уже работала над платьем для будущей принцессы. Джессика сшила наряд для персонажа Меган из "Форс-мажоров" — Рейчел Зейн. Маркл считает платья подруги "романтичными" и "идеальными".

Британский дизайнер новозеландского происхождения Эмилия Викстед — любимец персонажей журнала Tatler. Викстед уже работала над нарядами членов королевской семьи, ранее она создала свадебное платье для дочери герцога Веллингтонского леди Шарлотты Уэлсли. Среди клиентов модельера — Гвинет Пэлтроу и Диана Крюгер, Кейт Миддлтон.

Раз Меган Маркл вскоре станет частью английского высшего общества, ей по вкусу могут прийти платья дизайнера из Сомерсата — Элис Темперли. Без её нарядов не обходятся знатные британцы.

Наконец, любимец знаменитостей и миллионеров — бейрутский бренд Elie Saab. Платье дизайнера надела на свою свадьбу с королём Абдаллой королева Рания в 1999 году. Среди его клиентов — Кира Найтли, Анджелина Джоли, Тейлор Свифт, Мила Кунис и др.