В каком платье выйдет замуж за принца Меган Маркл (9 примеров)

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В каком платье выйдет замуж за принца Меган Маркл (9 примеров)

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Букмекеры Великобритании гадают, платье какого дизайнера для свадьбы выберет будущая жена принца Гарри — Меган Маркл. По данным британских СМИ, на днях Кенсингтонский дворец отправил запрос о получении эскиза. В итоге журналисты тут же представили, как звезда "Форс-мажоров" будет выглядеть в нарядах от этого кутюрье.

Наряды израильского дизайнера Inbal Dror далеки от строгих канонов королевского гардероба. Тем не менее модельер — один из любимцев будущей принцессы. Маркл считает его наряды сексуальными и смелыми.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Из знаменитостей платье израильского дизайнера надевала певица Бейонсе на церемонию Grammy Awards в 2016 году.</p>

<p>Фото © Instagram/ inbaldrorofficial/</p><p>Наряды стоят от £6 тыс. до £9 тыс. в бутике в Лондоне (470 тыс. — 705 тыс. рублей).</p>

Среди других возможных кандидатов рассматривается и американский дизайнер Oscar de la Renta — любимец главного редактора Vogue Анны Винтур, Сары Джессики Паркер и жены Джорджа Клуни — Амаль.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Сам модельер умер в 2014 году, но его стиль в работах продолжают поддерживать Лаура Ким и Фернандо Гарсиа. Цена на платье Oscar de la Renta варьируется от £15 тыс. (1,1 млн рублей).</p>

Меган Маркл однажды сказала, что очень любит платья Виктории Бекхэм. Маловероятно, что она наденет подобный наряд на свою свадьбу, тем не менее букмекеры считают, что это тоже возможно.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Короткое платье от Виктории стоит £1 тыс. (78 тыс. рублей).</p>

Ralph & Russo — роскошный бренд, пользующийся популярностью среди британской знати. Над маркой работают австралийские дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо. Все платья бренда выполняются вручную, работа над одним нарядом может занять более 3 тыс. часов.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Стоимость платья дизайнеров варьируется от £100 тыс. (7,8 млн рублей).</p>

Ещё один фаворит букмекеров — британский бренд Erdem. Над маркой работает дизайнер британо-турецкого происхождения Эрдем Моралиоглу. Моралиоглу родился в Канаде, что делает его ещё ближе к Меган. В платьях модельера уже появлялись Мишель Обама, Кейт и Пиппа Миддлтон.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Цена на готовый наряд варьируется от £5 тыс (392 тыс. рублей).</p>

Канадский дизайнер и подруга Меган Маркл — Джессика Малруни — уже работала над платьем для будущей принцессы. Джессика сшила наряд для персонажа Меган из "Форс-мажоров" — Рейчел Зейн. Маркл считает платья подруги "романтичными" и "идеальными".

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Стоимость платьев Джессики Малруни — от £4,5 до £15 тыс. (352 тыс. — 1,1 млн рублей).</p>

Британский дизайнер новозеландского происхождения Эмилия Викстед — любимец персонажей журнала Tatler. Викстед уже работала над нарядами членов королевской семьи, ранее она создала свадебное платье для дочери герцога Веллингтонского леди Шарлотты Уэлсли. Среди клиентов модельера — Гвинет Пэлтроу и Диана Крюгер, Кейт Миддлтон.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Цена платья варьируется от £3 тыс. (235 тыс. рублей).</p>

Раз Меган Маркл вскоре станет частью английского высшего общества, ей по вкусу могут прийти платья дизайнера из Сомерсата — Элис Темперли. Без её нарядов не обходятся знатные британцы.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>Цена одного платья — £3,5 тыс. (274 тыс. рублей по нынешнему курсу).</p>

Наконец, любимец знаменитостей и миллионеров — бейрутский бренд Elie Saab. Платье дизайнера надела на свою свадьбу с королём Абдаллой королева Рания в 1999 году. Среди его клиентов — Кира Найтли, Анджелина Джоли, Тейлор Свифт, Мила Кунис и др.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p><p>В 2016 году модельер сшил свадебное платье для показа на сумму 300 тыс. (17,6 млн рублей).</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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