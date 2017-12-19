Гость на свадьбе изнасиловал подружку невесты, пока она спала

32-летняя женщина проснулась от чужих прикосновений в доме у знакомой, где остановились ещё несколько гостей.

Когда подружка невесты, чьё имя не разглашается по юридическим причинам, легла спать после празднества, то даже представить не могла, что через несколько часов она станет жертвой изнасилования. Томас Стил напал на 32-летнюю женщину, пока она спала в доме у подруги в Ливерпуле. Мужчину приговорили к 15 месяцам тюрьмы и поместили в реестр сексуальных преступников на 10 лет, сообщает Daily Mail.

Днём я была на свадьбе и была подружкой невесты. Ещё утром знакомая предложила мне остаться у неё, чтобы мне было удобнее возвращаться с праздника. Когда я приехала в дом, то без сил легла спать прямо в платье Жертва изнасилования

Женщина проснулась посреди ночи от чужих прикосновений и увидела, как внизу кровати лежит мужчина. Жертва начала отталкивать его от себя, но Томас притворялся, что он спит. Пострадавшая тут же собрала свои вещи и позвонила в службу спасения, где ей посоветовали сохранить платье подружки невесты и не мыться, пока не проведут экспертизу на предмет изнасилования.

Всё, что я хотела сделать, так это смыть грязь. Но я не знала, сделал ли он со мной что-то ещё ночью. Мой муж полностью меня поддержал, но он чувствовал вину за то, что не защитил меня. Из-за произошедшего я потеряла всех друзей Жертва изнасилования

Перед тем как должен был состояться суд, Томас признал свою вину, заявив, что был в ту ночь сильно пьян. Впрочем, по словам подружки невесты, это нисколько его не оправдывает. Женщина призвала остальных не молчать о подобных сексуальных нападениях и наказывать виновных.