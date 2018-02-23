89-летние пенсионеры, которые встретились на похоронах, сыграли свадьбу

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89-летние пенсионеры, которые встретились на похоронах, сыграли свадьбу

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89-летние менеджер Ирен Ланнинг и инженер Джордж Коффин из Саттон-Колдфилда, Великобритания, встретились на похоронах общего друга. Супруги обоих скончались ещё несколько лет назад. И теперь Джордж и Ирен собираются провести остаток жизни вместе.

<p>Фото © mirror.co.uk</p>

Ирен и Джордж понравились друг другу ещё 70 лет назад, когда обоим было по 17. Они учились в разных школах, но жили в 200 метрах друг от друга. Джордж часто видел красавицу соседку, пишет Mirror, но сделать шаг тогда так и не сумел.

<p>Фото © mirror.co.uk</p>

Старые влюблённые встретились на похоронах общего знакомого полгода назад. Джордж узнал свою первую любовь спустя 72 года. К тому времени у него уже было восемь внуков, да и у неё с продолжением рода было всё в порядке — трое внуков. При этом оба уже овдовели, но не потеряли вкуса к жизни.

<p>Фото © mirror.co.uk</p>

Мы оба очень рады снова найти друг друга.

Приятно снова видеть свою Ирен. Мы можем смотреть друг на друга вечно...

Джордж Коффин

<p>Фото © mirror.co.uk</p>

Новобрачные признаются, что их 11 общих внуков лишь радуются за их счастье и полностью поддерживают.

<p>Фото © mirror.co.uk</p>

Я никогда не думала, что мы в конечном итоге поженимся. Это настоящая сказка

Ирен Ланнинг

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