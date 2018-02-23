89-летние пенсионеры, которые встретились на похоронах, сыграли свадьбу

89-летние менеджер Ирен Ланнинг и инженер Джордж Коффин из Саттон-Колдфилда, Великобритания, встретились на похоронах общего друга. Супруги обоих скончались ещё несколько лет назад. И теперь Джордж и Ирен собираются провести остаток жизни вместе.

Ирен и Джордж понравились друг другу ещё 70 лет назад, когда обоим было по 17. Они учились в разных школах, но жили в 200 метрах друг от друга. Джордж часто видел красавицу соседку, пишет Mirror, но сделать шаг тогда так и не сумел.

Старые влюблённые встретились на похоронах общего знакомого полгода назад. Джордж узнал свою первую любовь спустя 72 года. К тому времени у него уже было восемь внуков, да и у неё с продолжением рода было всё в порядке — трое внуков. При этом оба уже овдовели, но не потеряли вкуса к жизни.

Мы оба очень рады снова найти друг друга. Приятно снова видеть свою Ирен. Мы можем смотреть друг на друга вечно... Джордж Коффин

Новобрачные признаются, что их 11 общих внуков лишь радуются за их счастье и полностью поддерживают.