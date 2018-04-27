Бывший уголовник женился на 73-летней тёще

50-летний Вячеслав Жуковский из Санкт-Петербурга женился на маме своей бывшей жены — 73-летней Галине Евгеньевне.

Как сообщает "Комсомольская правда", в 1990-е годы Вячеслав был офицером ВМФ — капитаном третьего ранга. Мужчина попал в тюрьму после того, как убил финансиста, из-за которого морякам не платили зарплаты. Он отсидел 13 лет и 10 месяцев.

До суда и приговора у Жуковского были дом и семья, но он сам предложил первой супруге расстаться, когда оказался за решёткой.

В 2000 году Вячеслав написал в газету большое письмо-исповедь в надежде найти свою любовь. На него откликнулась Елена. Выйдя на свободу в 2010 году, Вячеслав переехал в Санкт-Петербург вместе с Еленой, с которой он поженился, и её матерью. Через пять лет бывший уголовник развёлся с женой.

"Когда они разошлись, Слава был в такой растерянности, что я предложила ему остаться пожить у меня, пока он определится с жильём. Пока он определялся, мы нашли с ним общий язык, и он так и задержался, а потом мы и расписались", — поделилась Галина Евгеньевна, нынешняя супруга Жуковского.

На данный момент Вячеслав живет с Галиной в её комнате в коммуналке. Дочь женщины съехала. "Я как будто сел на машину времени и нашел её — настоящего человека. Я хочу настоящей жизни", — объясняет мужчина.

Теперь пара думает о совместных детях. Галина Евгеньевна заморозила свои яйцеклетки двадцать лет назад, поэтому сейчас они ищут суррогатную мать, которая сможет выносить их ребёнка.