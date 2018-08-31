Невеста просила дарить по 100 тыс., чтобы окупить свадьбу, но никто не пришёл

Жительница Канады по имени Сьюзен, как и все девушки, мечтала о роскошной свадьбе. Несколько лет она с бойфрендом откладывала деньги на важное торжество и собрала около $15 тыс. (1 млн руб.). Но этой суммы Сьюзен оказалось недостаточно, чтобы устроить праздник на зависть аж самим сёстрам Кардашьян.

Для реализации своей мечты ей не хватало каких-то $45 тыс. (4 млн руб.). Копить дальше — не вариант, и тут ей в голову пришла идея устроить банкет за счёт гостей. Каждого приглашённого гостя она попросила подарить ей по $1,5 тыс. (около 100 тыс. по текущему курсу), чтобы свадьба окупилась.

Однако гости объединились и просто послали невесту куда подальше. Так, девушка разругалась со всеми родственниками и друзьями, а затем и вовсе отменила свадьбу и рассталась с любимым.

Мой жених предлагал мне сыграть скромную свадьбу в Лас-Вегасе, а я хотела хотя бы на день стать Ким Кардашьян и сыграть шикарную свадьбу. Неужели друзьям было сложно мне помочь?! Сьюзен

О "предателях-друзьях и жадных родственниках" она написала на своей странице в "Фейсбуке", а потом удалилась. После этого девушка отправилась в путешествие по Южной Африке, чтобы избавиться от накопленной негативной энергии после общения с такими ужасными людьми.