Свадебная фотосессия на самом дождливом острове в мире? Почему бы и да!

Пара преодолела путь более чем в 5 тыс. км, чтобы устроить фотосессию на фоне красивых пейзажей в Шотландии.

Влюблённые захотели оригинальных свадебных фотографий и выбрали для этого не самый лёгкий путь. Пара, живущая в Чикаго, проделала путь в 5,6 тыс. км и оказалась на шотландском острове Скай, известном своей плохой погодой. Для этого 33-летний Джеймс Мурата и его новоиспечённая супруга Лиза связались с местным фотографом Эндрю Реем, который почему-то остался в восторге от их идеи, сообщает Daily Mail.

Однако реальность оказалась куда суровее ожиданий молодожёнов. Пару встретили суровый ветер, холодный дождь и горы грязи, которые заметно осложнили задачу.

Мы рассчитывали на более прохладную, туманную погоду, как на северо-западном побережье в США. Но нас ждал сюрприз. Ветер был просто нереальный Лиза

Пара не просто так выбрала этот остров. Оба влюблённых любят природу, поэтому решили, что такие пейзажи будет полностью отражать их характеры. Несмотря на погодные условия, свадебные фотографии действительно получились необычными и в то же время красивыми.

Мне нисколько не было жалко платья, потому что я знала, на что шла. Поэтому я выбрала наряд, в котором было бы удобно подниматься по холмам Лиза

Лиза и Джеймс всю жизнь жили всего в миле друг от друга и познакомились в старших классах. Однако только в колледже пара начала общаться, тогда между ними и вспыхнули чувства. Сейчас они купили дом в том же районе, где и выросли.