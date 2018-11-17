Свадебная фотосессия на самом дождливом острове в мире? Почему бы и да!

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Свадебная фотосессия на самом дождливом острове в мире? Почему бы и да!

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Пара преодолела путь более чем в 5 тыс. км, чтобы устроить фотосессию на фоне красивых пейзажей в Шотландии.

Влюблённые захотели оригинальных свадебных фотографий и выбрали для этого не самый лёгкий путь. Пара, живущая в Чикаго, проделала путь в 5,6 тыс. км и оказалась на шотландском острове Скай, известном своей плохой погодой. Для этого 33-летний Джеймс Мурата и его новоиспечённая супруга Лиза связались с местным фотографом Эндрю Реем, который почему-то остался в восторге от их идеи, сообщает Daily Mail.

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<p>Фото © SWNS</p>

Однако реальность оказалась куда суровее ожиданий молодожёнов. Пару встретили суровый ветер, холодный дождь и горы грязи, которые заметно осложнили задачу.

<p>Фото © SWNS</p>

Мы рассчитывали на более прохладную, туманную погоду, как на северо-западном побережье в США. Но нас ждал сюрприз. Ветер был просто нереальный

Лиза

<p>Фото © SWNS</p>

Пара не просто так выбрала этот остров. Оба влюблённых любят природу, поэтому решили, что такие пейзажи будет полностью отражать их характеры. Несмотря на погодные условия, свадебные фотографии действительно получились необычными и в то же время красивыми.

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<p>Фото © SWNS</p>

Мне нисколько не было жалко платья, потому что я знала, на что шла. Поэтому я выбрала наряд, в котором было бы удобно подниматься по холмам

Лиза

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Лиза и Джеймс всю жизнь жили всего в миле друг от друга и познакомились в старших классах. Однако только в колледже пара начала общаться, тогда между ними и вспыхнули чувства. Сейчас они купили дом в том же районе, где и выросли.

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