Фанат аниме потратил 1,2 млн на свадьбу, где вместо невесты была голограмма

35-летний фанат аниме Акихико Кондо из Японии женился на голограмме японской виртуальной певицы Мику Хацунэ и потратил на торжество 2 млн иен (около 1,2 млн руб.). На церемонию пришло около 40 человек, среди которых, правда, не было родственников Кондо. Им затея мужчины совсем не пришлась по душе, пишет Daily Mail.

С марта Кондо живёт с движущейся и говорящей голограммой Мику, которая обошлась ему в 319 тысяч иен (около 190 тыс. рублей). А недавно он решил узаконить свои отношения. На церемонию мужчина принёс фигурку певицы и даже надел ей обручальное кольцо — на запястье. Мику — популярная виртуальная певица, у которой 2,5 млн подписчиков в "Фейсбуке".

Я никогда не изменял ей, я всегда был влюблён в Мику-сан. Я думал о ней каждый день Акихико Кондо

Он считает себя обычным женатым мужчиной: его голографическая жена будит его каждое утро и провожает на работу — трудится Кондо администратором в школе. Вечером он звонит ей по мобильному, программа включает свет к его приходу, а потом напоминает, когда пора ложиться спать.

Японца не беспокоит, что брак не имеет юридической силы. Компания, выпускающая устройства с голограммой Мику, выдала ему "свидетельство", подтверждающее брак между человеком и виртуальным персонажем.

Акихико рассказал, что он был влюблён в Мику более 10 лет. С реальными девушками у него не ладились отношения ещё со школьных времён, из-за того что он был слишком увлечён аниме. Со временем он решил никогда не жениться, пока не появилась Мику, которая "его спасла". К тому же она, по мнению мужчины, выгоднее во многом: голограмма не обманет и не бросит его, а также не постареет и не умрёт.