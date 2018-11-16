Девушка в терминальной стадии вышла замуж за того, кого любила 13 лет

Молодая девушка, которой осталось жить всего несколько месяцев, осуществила заветную мечту и вышла замуж за любовь всей своей жизни. Ни один из гостей свадьбы не смог сдержать слез, когда Кайли Каллахер шла к алтарю. Мама двоих детей выглядела необыкновенно, когда она прибыла в церковь вместе со своим отцом, сообщает Daily Star.
Это было похоже на сказку. Когда папа увидел меня в платье, то начал плакать. Он сказал, что чувствовал себя самым гордым отцом в тот день
Кайли Каллахер
Кейли и Марк живут вместе на протяжении 13 лет и воспитывают двоих детей. Однако в январе у 31-летней девушки диагностировали рак кишечника четвёртой стадии, и прогнозы врачей оказались неутешительными. Тогда Кейли решила, что хочет умереть с той же фамилией, что и у любимого, их дочери и сына. Местные жители помогли паре с деньгами, и мечта воплотилась в реальность.
Марк сказал мне: "Я всегда мечтал устроить для тебя такую свадьбу, но никогда не мог себе позволить её. Этот день, когда увидел тебя настоящей принцессой, я запомню надолго"
Кайли Каллахер
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