Парень сделал предложение девушке с пышными формами, положив кольцо в пирожок

Сам механик объяснил, что очень переживал в этот момент и был голодным, но рядом нашлась булочная.

Любые фантазии Ребекки Инглиш о том, как её парень сделает ей предложение, оказались пустышкой, когда это наконец случилось. Самый главный вопрос парень задал на фестивале пирогов в Ньюкасле, Англия. 26-летний механик Тони Браун встал на одно колено и протянул своей возлюбленной... пирожок, в котором уже лежало кольцо, сообщает The Sun.

На удивление девушка ответила согласием, и свою помолвку они тут же отпраздновали пирогом.

Такое предложение абсолютно в стиле Тони Ребекка Инглиш

Для своеобразной коробочки для обручального кольца Тони выбрал пирожок с куриной начинкой, куда был добавлен бекон, клюквенный соус, немного шалфея. Причём сам бойфренд абсолютно доволен, как всё прошло.

Я очень сильно переживал и ещё был голодным. Когда я огляделся и увидел булочную, то сразу понял, что надо делать. Следуйте за своей интуицией, но не торопитесь. У вас есть только один шанс, так что сделайте всё правильно Тони Браун

Тони и Ребекка вместе уже на протяжении шести лет и воспитывают двоих детей. Пара рассказала, что, вероятнее всего, свадьба состоится через пару лет. Но родственники шутят, что исходя из того, как долго Тони решался на то, чтобы сделать предложение, про церемонию и вовсе можно забыть.