Свадебный диджей украл подарочные деньги и оставил гадкие послания гостям

Диджей Том Баттерворт из Лидса, Англия, прихватил с собой, как утверждают супруги, около 40 конвертов с деньгами, пишет Metro.

Кристиан и Лорен Джордж заказали на свадьбу диджея, но он не смог приехать. Вместо него в последний момент прислали замену — Баттерворта. В конце вечера мужчина сказал охране ресторана, что поссорился с одним из гостей и теперь ему нужна защита. Охранники закрыли его в помещении, пока гости и молодожёны были на улице. В это время диджей украл конверты и нацарапал на гостевых деревянных табличках оскорбительные слова.

Мы были снаружи со всеми нашими гостями, а он остался внутри. На кадрах с камеры видно, как он крадёт наши конверты из коробки <...> и кладёт в рюкзак Лорен Джордж

По словам невесты, только в одном конверте от отца было 200 фунтов (около 17 тысяч рублей). Кроме того, девушке пришлось потом обзванивать всех гостей и спрашивать, сколько они подарили, что было крайне унизительно. В итоге праздник оказался испорчен и они не смогли поехать в свадебное путешествие, которое собирались провести за границей.

Баттерворту всё же пришлось извиниться за содеянное. Он сам отправился в полицейский участок и признал свою вину. Но вернул всего 200 фунтов. По его словам, именно столько он взял тогда на вечеринке. Ему вынесли предупреждение за кражу. Но супруги считают наказание слишком мягким.