Горько... Девушка узнала о раке за 2 месяца до свадьбы и вышла замуж в хосписе

Саманта и Алек встречались уже больше четырёх лет, но планировали жениться в ближайшее время, пока врачи не сказали девушке, что она скоро умрёт. Тогда Алек решил, что просто обязан жениться на своей возлюбленной.
К несчастью, болезнь девушки прогрессировала очень быстро — всего за два месяца она уложила Саманту в хоспис. И всё-таки влюблённые решили не отменять свадьбу, и персонал лечебного учреждения вызвался им помочь.
Это был замечательный день, и я был рад, что мы можем это сделать, потому что мы всегда этого хотели
Алек Вебстер
Палату девушки и даже территорию хосписа украсили в честь праздничного дня. Саманта облачилась в белое платье и смогла произнести свадебные клятвы прямо на больничной койке. Несмотря на тяжёлое состояние, девушка улыбалась и казалась абсолютно счастливой.
Сэм была единственным человеком, который мог улыбаться, независимо от того, что происходит, и она заставляла улыбнуться других. У нас нет фотографии, где она не улыбается
Алек Вебстер
На свадьбу Саманты и Алека было приглашено двадцать человек — только самые близкие друзья и родственники. А спустя шесть дней после торжества девушки не стало.
На её похороны приехало больше 300 человек. Она была потрясающей. Я убит горем, но горжусь тем, что мы смогли пожениться
Алек Вебстер
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