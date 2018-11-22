Горько... Девушка узнала о раке за 2 месяца до свадьбы и вышла замуж в хосписе

В июне этого года 33-летняя Саманта Вебстер из Телфорда узнала, что страдает страшным заболеванием — раком аппендикса в последней стадии. Жених Саманты, 38-летний Алек, решил, что женится на своей возлюбленной во что бы то ни стало, и пара вступила в брак за шесть дней до смерти девушки, рассказывает The Sun.

Саманта и Алек встречались уже больше четырёх лет, но планировали жениться в ближайшее время, пока врачи не сказали девушке, что она скоро умрёт. Тогда Алек решил, что просто обязан жениться на своей возлюбленной.

К несчастью, болезнь девушки прогрессировала очень быстро — всего за два месяца она уложила Саманту в хоспис. И всё-таки влюблённые решили не отменять свадьбу, и персонал лечебного учреждения вызвался им помочь.

Это был замечательный день, и я был рад, что мы можем это сделать, потому что мы всегда этого хотели Алек Вебстер

Палату девушки и даже территорию хосписа украсили в честь праздничного дня. Саманта облачилась в белое платье и смогла произнести свадебные клятвы прямо на больничной койке. Несмотря на тяжёлое состояние, девушка улыбалась и казалась абсолютно счастливой.

Сэм была единственным человеком, который мог улыбаться, независимо от того, что происходит, и она заставляла улыбнуться других. У нас нет фотографии, где она не улыбается Алек Вебстер

На свадьбу Саманты и Алека было приглашено двадцать человек — только самые близкие друзья и родственники. А спустя шесть дней после торжества девушки не стало.