Свадебный фотограф переспала с гостем и устроила показательное мочеиспускание

Гости свадьбы рассказали полиции, что в какой-то момент обнаружили абсолютно пьяную Кэтрин, которая занималась сексом с одним из приглашённых мужчин. Девушка-фотограф была явно недовольна тем, что её прервали, поэтому начала буянить.
Сперва Кэтрин вышла к остальным гостям и стала им угрожать. Затем девушка направилась к ближайшему дереву и прилюдно на него помочилась. Возмущённые люди вызвали полицию, но даже офицерам оказалось непросто остановить фотографа. Кэтрин пообещала полицейским, что все они будут мертвы к Рождеству, и угрожала, что пожалуется отцу.
При обыске офицеры обнаружили у девушки упаковку антидепрессантов. По мнению следователей, именно сочетание алкоголя с лекарствами привело Кэтрин в такое невменяемое состояние. В настоящий момент фотограф выпущена под залог, какое наказание ей грозит, пока не известно.
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