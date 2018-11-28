Свадебный фотограф переспала с гостем и устроила показательное мочеиспускание

26-летняя Кэтрин Ли Мехта из Техаса была обвинена в публичном пьянстве и сопротивлении полиции после того, как едва не сорвала чужую свадьбу. Девушка, которая работает фотографом, напилась, переспала с одним из гостей, помочилась на дерево и стала угрожать присутствующим, сообщает Daily Mail.

Гости свадьбы рассказали полиции, что в какой-то момент обнаружили абсолютно пьяную Кэтрин, которая занималась сексом с одним из приглашённых мужчин. Девушка-фотограф была явно недовольна тем, что её прервали, поэтому начала буянить.

Сперва Кэтрин вышла к остальным гостям и стала им угрожать. Затем девушка направилась к ближайшему дереву и прилюдно на него помочилась. Возмущённые люди вызвали полицию, но даже офицерам оказалось непросто остановить фотографа. Кэтрин пообещала полицейским, что все они будут мертвы к Рождеству, и угрожала, что пожалуется отцу.

При обыске офицеры обнаружили у девушки упаковку антидепрессантов. По мнению следователей, именно сочетание алкоголя с лекарствами привело Кэтрин в такое невменяемое состояние. В настоящий момент фотограф выпущена под залог, какое наказание ей грозит, пока не известно.