30-летняя актриса разочаровалась в парнях и вышла замуж за... саму себя

Девушка объяснила своё решение тем, что у неё есть всё, чтобы быть счастливой одной.

Актриса из Нью-Йорка настолько разочаровалась в мужчинах, что решила выйти замуж за... саму себя. Дженилин Родригес, которую воспитывали католичкой, решила уйти от религии и верить только в себя и любовь, сообщает Daily Mail.

Для торжественной церемонии 30-летняя девушка выбрала свадебное платье стоимостью £240 и украсила голову венком из живых цветов. Перед алтарём она произнесла клятву в любви к самой себе и теперь планирует отправиться в свадебное путешествие по Ирландии.

При этом церемония состоялась в определённые время и дату: согласно нумерологии, 3:33 — это число, которое означает чистую любовь ангела, а 11 ноября означает, что ангелы находятся рядом. Дженилин объяснила, что свадьба стала символом того, что у неё есть всё, чтобы быть счастливой. Впрочем, родители девушки этому всё равно не обрадовались.

В моей жизни были только разрушительные отношения и нелюбимая работа. Однажды я решила купить кольцо в знак любви к себе. И тогда в голову пришла идея о свадьбе. Я пообещала относиться к себе лучше и любить себя Дженилин Родригес

На свадьбе присутствовало 20 близких друзей и родственников Дженилин, которые затем отправились все вместе в бар. Теперь девушка, которая занимается лечением рейки, думает открыть собственный центр холистического исцеления, где можно будет проводить подобные браки.