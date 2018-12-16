"Она не давала болезни забрать её раньше времени и ушла сразу после свадьбы"

У 36-летней Таши диагностировали рак кишечника, когда её сыну было всего шесть месяцев.

Когда состояние Таши Бертон стало критическим, то оставалось последнее — хоспис в Англии. Женщине был необходим круглосуточный уход, чтобы облегчить страдания. Поэтому у друзей оставалось совсем мало времени, чтобы исполнить её заветное желание. И за 36 часов им удалось организовать свадьбу Таши и её возлюбленного, сообщает SWNS.

36-летняя Таша и Дэниел Корли состояли в отношениях в течение трёх лет и воспитывали вместе полуторагодовалого сына. Однако в октябре 2017 года у женщины диагностировали рак кишечника. Таша боролась с онкологией всеми силами, но последнее сканирование показало, что болезнь распространилась на лёгкие, печень и лимфатические узлы. Врачи сказали, что ей оставалось жить пару недель.

Тогда лучшая подруга Таши решила организовать свадьбу её мечты. И, к счастью, она успела. И уже через неделю Таши не стало.