А что, так можно было? 15 самых оригинальных свадебных фото 2018 года

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А что, так можно было? 15 самых оригинальных свадебных фото 2018 года

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Фото: fearlessphotographers.com/ANKITA ASTHANA

В наше время найти свадебного фотографа несложно. Но, чтобы отыскать действительно хорошего и креативного профессионала, который запечатлеет один из самых важных моментов в жизни любой пары, надо постараться. Именно на это направлен конкурс Fearless Awards.

Конкурс Fearless Awards создан бывшим свадебным фотографом. Каждые два месяца в его рамках выбираются лучшие снимки, которые не вписываются в привычные рамки. Это креативные нестандартные фотографии, которые могут вызывать очень разные эмоции, но наверняка запомнятся надолго. Они забавные и грустные, абсурдные и трогательные, но точно не сделанные для галочки.

Я основал Fearless, чтобы продемонстрировать работы фотографов, которые сделали удивительные снимки, выходящие за рамки типичной свадебной фотографии. Я хотел <...> показать миру, насколько разными и захватывающими могут быть такие фото

основатель проекта Fearless

Все победители этого года представлены на официальном сайте fearlessphotographers, а мы предлагаем взглянуть на 15 из них, над которыми можно и посмеяться, и поплакать.

<p>Фото: fearlessphotographers.com / CAROL OTTOLINI</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / CHOMI DELGADO</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / ANKITA ASTHANA</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / ALEXANDRU VADUVA</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / PATRICIA RIBA</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / JA&#39;ELI VAN BEVEREN</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / NAYARA ANDRADE</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / PETR WAGENKNECHT</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / ARTURO RODRIGUEZ</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / DANIEL DUMBRAVA</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / HENDRA LESMANA</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / JACKI BRUNIQUEL</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / ANDREY JULAY</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / MALOU EVERS</p>

<p>Фото: fearlessphotographers.com / HENDRA LESMANA</p>

Автор:
АГ
Алина Гостева
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