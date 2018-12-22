А что, так можно было? 15 самых оригинальных свадебных фото 2018 года

В наше время найти свадебного фотографа несложно. Но, чтобы отыскать действительно хорошего и креативного профессионала, который запечатлеет один из самых важных моментов в жизни любой пары, надо постараться. Именно на это направлен конкурс Fearless Awards.

Конкурс Fearless Awards создан бывшим свадебным фотографом. Каждые два месяца в его рамках выбираются лучшие снимки, которые не вписываются в привычные рамки. Это креативные нестандартные фотографии, которые могут вызывать очень разные эмоции, но наверняка запомнятся надолго. Они забавные и грустные, абсурдные и трогательные, но точно не сделанные для галочки.

Я основал Fearless, чтобы продемонстрировать работы фотографов, которые сделали удивительные снимки, выходящие за рамки типичной свадебной фотографии. Я хотел <...> показать миру, насколько разными и захватывающими могут быть такие фото основатель проекта Fearless

Все победители этого года представлены на официальном сайте fearlessphotographers, а мы предлагаем взглянуть на 15 из них, над которыми можно и посмеяться, и поплакать.