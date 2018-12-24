Жених зарезал невесту в день свадьбы, решив, что она переспала с его отцом

Кроме того, 22-летний юноша был уверен, что возлюбленная изменяет ему с лучшими друзьями.

22-летний житель Турции зарезал свою невесту в день свадьбы после того, как ему стало известно, что возлюбленная переспала с большинством его друзей и даже отцом. 22-летний Метехан Юрдоглу был тут же арестован, и сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает The Sun.

Я думал, что она изменяет с моими лучшими друзьями. Из-за этого мы постоянно ссорились. Мы жили с моей семьей, но я хотел, чтобы она съехала. Я сказа отцу: "Выгони её", на что он ответил мне: "Вместо неё уйдешь ты" Метехан Юрдоглу

Метехан и 21-летняя Гуллу Юрдоглу были неразлучны ещё с детства, однако когда влюблённые решили съехаться, то родственники девушки выступили против этого. Несмотря на их протесты, пара решила сыграть свадьбу спустя четыре месяца.

Один мой друг намекнул мне, что у Гуллу роман с моим отцом. После этого я не появлялся дома и спал на улице. Я хотел покончить с собой, но в первый раз папа меня спас, во второй — офицер полиции. Я хотел либо убить себя, либо Гуллу Метехан Юрдоглу

Однако утром, когда должно было состояться торжество, влюбленные сильно поссорились, в результате чего Метехан ударил девушку ножом 16 раз. Судья отложил разбирательство до тех пор, пока не будет проведена психиатрическая экспертиза обвиняемого.