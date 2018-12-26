Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сыграли свадьбу через 6 лет после помолвки

Торжественная церемония состоялась в узком кругу людей в их собственном доме в Теннесси.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт наконец-то сыграли свадьбу — спустя шесть лет после того, как стало известно об их помолвке. Тайная церемония прошла в узком кругу друзей и родственников. Впрочем, один из гостей забыл об осторожности и выложил в "Инстаграм" несколько фото и видео с торжества, сообщает Daily Mail.

Их друг Конрад Карр поделился фотографией, на которой новоиспечённые молодожёны разрезают свадебный торт. 26-летняя певица выбрала для торжественного дня платье цвета слоновой кости с открытыми плечами. 28-летний актёр надел чёрный костюм. При этом рядом с парой стоит мама Майли, которая не стала заморачиваться с одеждой.

Влюблённые обменялись клятвами в собственном доме во Франклине, штат Теннесси.

О помолвке Майли и Лиама стало известно ещё в 2012 году, но за это время пара успела разойтись и снова сойтись несколько раз. После недавнего пожара в Калифорнии влюблённые всё-таки решили узаконить свои отношения.