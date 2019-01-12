"Я 14 лет просила жениться на мне, но его убедил только мой смертельный диагноз"

50-летняя Клео Кэмпбелл из Англии наконец осуществила свою мечту и вышла замуж за любимого мужчину, пусть и на пороге смерти, пишет Mirror.

Клео и её избранник Кит Седдон познакомились в 1988 году, но, несмотря на вспыхнувшую страсть, тогда решили не бросаться в омут с головой. Лишь три года спустя, когда они столкнулись в автобусе, молодые люди поняли, что теперь будут вместе. Кит воспитывал двух её детей и стал прекрасным партнёром и отчимом.

С тех пор пара прожила вместе 18 лет. И 14 из них женщина почти каждый день просила возлюбленного официально стать её мужем. Но упрямого мужчину было не сломить, его устраивало привычное положение вещей. А Клео не принимала отказа.

Он сказал, что не видит смысла в браке. <...> Но я делала ему предложения практически каждый день, иногда прямо, иногда писала записки или вручала открытки. Иногда я оставляла ему список покупок со словами "Когда ты женишься на мне?" Клео Кэмпбелл

Ждать пришлось долго, но даже перед лицом смерти Клео не отступила от своей мечты. У женщины диагностировали неизлечимую болезнь лёгких. И когда ей стало совсем плохо и за ней приехала скорая, она просила своего мужчину лишь об одном. Об этом узнала одна из медсестёр и решила помочь пациентке исполнить заветное желание.

Сотрудники больницы стали готовиться к свадьбе, подбирали цветы, визажистов, покупали продукты. И когда Клео наконец позвонила Киту, он больше не смог говорить нет. В итоге торжество состоялось в больнице в присутствии 30 родственников пары. На глазах у всех были слезы. Мечта всей жизни Клео стала её предсмертным желанием. Но осуществив его, она наконец смогла стать счастливой.