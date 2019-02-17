Идеальный вариант, чтобы свадьба запомнилась надолго. Спойлер: драки не будет

Как прийти на чужую свадьбу и почувствовать себя почти таким же счастливым, как на своей? Секрет знают американская актриса Одри Мур и её супруг, которые придумали кое-что интересное для своих гостей.

Одри Мур и Джесси Люмен из Лос-Анджелеса решили, что свадьба должна порадовать не только их, но и гостей

Поэтому они с женихом придумали необычный дресс-код

Все гостьи тоже должны были прийти на торжество в свадебных платьях. И у этого есть объяснение

Невеста рассказала, что ей стало обидно, что многие девушки надевают эти шикарные наряды всего раз в жизни. А потом эта красота пылится ненужная

Наши друзья тратили такие невероятные деньги на свои платья и больше никогда их не носили. Они часто говорили, что жалеют о том, что не могут надевать их каждый год Одри Мур

Те, кому ещё не посчастливилось связать себя узами брака, специально одалживали свадебные наряды у родственников или знакомых, чтобы поддержать затею

А сама невеста надела голубое платье, чтобы не потеряться на фоне остальных

Про парней тоже не забыли: эти красавцы щеголяли в толстовках-смокингах

Но чем же может закончиться такая невероятная свадьба? Вечеринкой в костюмах любимых персонажей! Вот уж размах так размах!