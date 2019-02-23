Пара перенесла свадьбу на 3 месяца, узнав, что их любимый пёс до неё не доживёт

Когда речь заходит о любимых питомцах, хорошие хозяева действительно способны на многое. Как, например, эта пара из Англии.

34-летняя Эстель и её бойфренд Дэнни Харрис из Дербишира уже спланировали свою свадьбу и пригласили гостей, когда им пришлось столкнуться с печальным известием. Их пёс Брюс тяжело заболел: у бедняги обнаружили агрессивную форму рака. Ему оставалось жить несколько месяцев, пишет Unilad.

Мастиф появился у Эстель, когда ему было всего восемь недель. И с тех пор они были неразлучны. А потом четверолапый стал полноценным членом их с Дэнни семьи: к моменту свадьбы пара встречалась уже четыре года. Поэтому будущие супруги не могли себе представить важное событие без любимого питомца. Они испугались, что Брюс не доживёт, и решили перенести церемонию на три месяца. Несмотря на то что теряли деньги.

Эстель рассказала, что у её возлюбленного Дэнни есть двое детей, которых они вместе воспитывают. Но Брюс для девушки тоже как ребёнок, и без него хозяйка не мыслит жизни. И вот в назначенный день четверолапый, надев праздничный жилет, тоже отправился на свадьбу.