Дурак или романтик? Старик 42 раза делал предложение и услышал "да" в 72 года

Колин Джонс и Полина Янг познакомились в 1976-м, и через год отношений мужчина понял, что Полина — та единственная, что ему нужна. Но женщина отклонила его предложение руки и сердца. А через год — ещё одно, и ещё одно, и ещё. И вот спустя 42 года и 42 отказа пара наконец-то узаконила свои отношения, пишет The Sun.

Впервые Колин и Полина встретились на игровой площадке, где обожали проводить время их дети. Это была любовь с первого взгляда, говорит Колин. Изначально парочка жила в Уэльсе, Англия, но 14 лет назад она решила рвануть на Мальту. Там влюблённые устроили свою маленькую гостиницу.

Мы были вместе 43 года. Многие пары так говорят, но сколько они видят друг друга? Час до и после работы? Мы же жили и работали вдвоём Колин Джонс

Когда всё время проводишь вместе, трудно не заметить странности в поведении. Здоровье Полины начало сдавать, и пара решила обратиться к врачам. Те обнаружили у женщины кортикобазальную дегенерацию (асимметричную атрофию лобно-теменной коры), и пара решила вернуться на родину.

За всю совместную жизнь Колин 42 раза просил Полину стать его женой. Он уже потерял надежду, но вот в 43-й раз старушка сама ему это предложила. Колин признаётся, что от удивления чуть с кровати не упал. Свадьбу решили сыграть в доме престарелых в День всех влюблённых. Администрация дома сделала подарок жениху и невесте и устроила приём в их честь.