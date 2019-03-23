Свидетель так перенервничал на свадьбе, что рухнул в обморок и выбил себе зубы

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Свидетель так перенервничал на свадьбе, что рухнул в обморок и выбил себе зубы

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Видео: youtube/Best Man Faints and Falls During Wedding Ceremony

Многим парам хочется, чтобы их свадьба стала чем-то особенным и запомнилась надолго. Но иногда это достигается довольно странным путём.

В Сети становится популярным ролик, где подружка невесты поёт трогательную песню молодожёнам во время праздничной церемонии. И в этот момент друг жениха внезапно теряет сознание.

Молодожёны и гости на свадьбе в Снохомише, США, были просто потрясены, когда парень с размаха ударился лицом о пол прямо перед влюблённой парой, пишет Daily Mail. Музыка смолкла, и присутствовавшие кинулись к бедолаге с криками. Кто-то попросил принести ему воды. Вскоре парня увели. Он прикрывал рот салфеткой, поскольку так сильно ударился, что выбил зубы. Пользователи в Сети иронизировали, что свидетелю не понравилось пение подружки невесты. Что ж, такую свадьбу действительно сложно забыть.

Кажется, песня провалилась

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