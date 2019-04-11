Ячейка общества разваливается. Как долго живёт брак в России?

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Ячейка общества разваливается. Как долго живёт брак в России?

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Фото: © Public Domain Pictures

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС представил удручающую статистику свадеб и разводов в стране. Мы подготовили данные в виде инфографики.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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