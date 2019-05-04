Фотограф снял последний танец невесты с больным отцом, которого вскоре не стало

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Фотограф снял последний танец невесты с больным отцом, которого вскоре не стало

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Фото © Facebook/Bonnie Turner Photography

Этой трогательной историей поделилась фотограф пары — Бонни Тёрнер из Вирджинии. Её пост в короткие сроки собрал 84 тысячи лайков и 33 тысячи репостов, и тому есть хорошее объяснение. На днях произошло печальное, но ожидаемое событие — умер папа невесты, заказавшей свадебную фотосессию. Поэтому Бонни и решила рассказать подписчикам о любящей и сплочённой семье Кэри, пишет Insider.

В конце марта Бонни Тёрнер опубликовала пост в "Фейсбуке", в котором и описала ситуацию, проиллюстрировав её сделанными фото.

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Изначально Бекки Кэри, счастливая невеста, обратилась к Бонни за профессиональной фотосессией.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

В скором времени планировалась свадьба, но с точной датой не могли определиться: погода была дождливая, и парочка пыталась подгадать удачный день.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

Со временем между Бонни и Бекки завязались приятельские отношения, девушки могли поделиться друг с другом чем угодно.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

И вот однажды вечером фотограф получила от Бекки большое письмо. В нём девушка извинялась за задержку и просила оказать большую услугу.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

Бекки пояснила, что её папа давно болен раком, но только сейчас врачи сообщили, что лечение ему больше не поможет.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

На этой же неделе папа Бекки должен был отправиться в хоспис, поэтому теперь сроки поджимали.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

Очень хороший друг немедленно согласился снять на видео танец Бекки с папой, ведь девушка не сможет покружиться с ним под музыку на своей свадьбе.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

Именно поэтому невеста хотела устроить традиционную фотосессию, но вместо жениха на снимках рядом с ней должен был оказаться папа.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

Её парень — Мэтт — был не против и всячески поддержал эту идею, ведь вместе у них было ещё полно времени, а вот папа Бекки исчезал на глазах.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

Через пять месяцев после фотосессии папы Бекки, к сожалению, не стало. Чтобы почтить его память, Бонни Тёрнер выложила эти фото.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/bonnieturnerphotography/?__xts__%5B0%5D=68.ARAUE4zsAfoZsC0mrJ9eOqnRNDfD4IRb7ksZHFOePUuSmHQrF_iHry5paWpIqrJfXM2yGcRpzrqv1vPVdoQ91-51S6s3dol4Q5ZosLsd2WGWXktkChoRpm3qynC46_NjRFQd1C8C7LFpEK-zZrPaE7GGCphJ0ibeLk3QnNzdz8pkUEevY_HYqH1WnlHhvA3j8Qpwrhmcq_BkYOu-jvCBGrGnruFjQ4OOV2XNRy0PC3tUsCEK49oQGqKhv9_SCs3QVaNgY5bkokH633DO0xl4hSKnhtkjkxtWwc94wFOUVngHXfMcqwc_xlmYLKe4N1RvwP3hLFKFEH-PJqNXEC6qPvCSqg" target="_blank">Bonnie Turner Photography</a></p>

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