Фотограф снял последний танец невесты с больным отцом, которого вскоре не стало

Этой трогательной историей поделилась фотограф пары — Бонни Тёрнер из Вирджинии. Её пост в короткие сроки собрал 84 тысячи лайков и 33 тысячи репостов, и тому есть хорошее объяснение. На днях произошло печальное, но ожидаемое событие — умер папа невесты, заказавшей свадебную фотосессию. Поэтому Бонни и решила рассказать подписчикам о любящей и сплочённой семье Кэри, пишет Insider.

В конце марта Бонни Тёрнер опубликовала пост в "Фейсбуке", в котором и описала ситуацию, проиллюстрировав её сделанными фото.

Изначально Бекки Кэри, счастливая невеста, обратилась к Бонни за профессиональной фотосессией.

В скором времени планировалась свадьба, но с точной датой не могли определиться: погода была дождливая, и парочка пыталась подгадать удачный день.

Со временем между Бонни и Бекки завязались приятельские отношения, девушки могли поделиться друг с другом чем угодно.

И вот однажды вечером фотограф получила от Бекки большое письмо. В нём девушка извинялась за задержку и просила оказать большую услугу.

Бекки пояснила, что её папа давно болен раком, но только сейчас врачи сообщили, что лечение ему больше не поможет.

На этой же неделе папа Бекки должен был отправиться в хоспис, поэтому теперь сроки поджимали.

Очень хороший друг немедленно согласился снять на видео танец Бекки с папой, ведь девушка не сможет покружиться с ним под музыку на своей свадьбе.

Именно поэтому невеста хотела устроить традиционную фотосессию, но вместо жениха на снимках рядом с ней должен был оказаться папа.

Её парень — Мэтт — был не против и всячески поддержал эту идею, ведь вместе у них было ещё полно времени, а вот папа Бекки исчезал на глазах.

Через пять месяцев после фотосессии папы Бекки, к сожалению, не стало. Чтобы почтить его память, Бонни Тёрнер выложила эти фото.

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