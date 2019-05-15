Невеста придумала лайфхак, чтобы не платить дважды, совместив свадьбу и похороны

Планируя свадьбу, будущие супруги никак не ожидали, что тётушка Карен скончается за неделю до торжества. Не отменять же его теперь!

Получив эти печальные известия, жених и невеста приняли странное решение. На своей странице в "Фейсбуке" девушка поделилась с друзьями, приглашёнными на свадьбу, неожиданными изменениями в программе торжества, сообщает The Sun.

Она отметила, что вся семья глубоко опечалена, но свадьбу отменять никто не собирается. Ведь тётушка Карен хотела, чтобы этот день был наполнен весельем и любовью. Знала бы она, что сможет присутствовать на свадьбе даже после смерти... Ведь племянница решит сэкономить на церемонии прощания.

Поскольку расходы на похороны растут с каждым днём, мы решили выставить открытый гроб на свадьбе, чтобы вы могли заодно попрощаться с тётушкой Карен Невеста в "Фейсбуке"

Она попросила гостей "не стесняться" подходить к гробу прямо в разгар праздничных гуляний. Но пользователи Сети в один голос осудили девушку в группе в "Фейсбуке", посвящённой странным решениям невест. Люди стали писать, что это странное и пугающее заявление и что гроб — не самый подходящий элемент декора на свадьбе.