Парень отчаялся найти себе девушку, и семья закатила ему свадьбу без невесты

О свадьбе порой отчаянно мечтают не только девушки, но и парни. Так, например, 27-летний индиец Аджай Барот боялся, что это торжественное событие в его жизни так и не произойдёт.

Уроженец штата Гуджарат довольно долго грезил о свадьбе, но даму сердца парню найти никак не удавалось. Мечта Аджая связать себя узами брака стала ещё сильнее после того, как он побывал на свадьбе двоюродного брата, пишет The Indian Express. Так впечатлило его это событие.

Аджай очень любит ходить на свадьбы. Он очень хороший танцор. Поэтому каждый раз, когда в деревне проходит праздник, он там первый из выступающих. Но он всегда мечтал станцевать на собственной. А после свадьбы брата совсем расстроился Камлеш Барот, дядя Аджая

Тогда на помощь пришла семья Аджая. Родственники решили, что отсутствие девушки — это не повод отказываться от торжества, и устроили парню свадебную вечеринку без невесты. Причём с размахом: собралось около 800 гостей, пели, плясали, устроили праздничный ужин, а сам жених в свадебном костюме проехался верхом на коне. И все церемонии, которые предшествуют традиционной индийской свадьбе, тоже провели. Аджай был просто счастлив.

Родственники парня рассказали, что помехой в поисках невесты, по их мнению, могла стать особенность парня. В детстве у него обнаружились трудности с обучением, мальчика перевели в школу для детей с особыми потребностями, но вскоре он её бросил. А потом ему пришлось пережить ещё и смерть мамы. Члены семьи Аджая отметили, что устроили торжество, чтобы порадовать его. Но всё ещё надеются, что он отыщет свою избранницу — и тогда они снова все вместе погуляют на свадьбе.