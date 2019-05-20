Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется

Мексиканские соцсети, а затем и СМИ потрясли фотографии, за которыми на самом деле стоит грустная и трогательная история, в которой нет ничего криминального.

В городке Хальтьянгисе, штат Герреро, снимки со свадьбы влюблённой пары, появившиеся после торжества в "Фейсбуке", породили массу ужасных слухов. Например, о браке по расчёту и торговле детьми. И многие в эти истории поверили. Ведь на снимках предстали вполне себе взрослая девушка в свадебном наряде и её жених, которого приняли за ребёнка.

Дело в том, что пользователи соцсетей стали просто бездумно делиться снимками, не копируя историю, которая была написана в оригинальном посте. Фото быстро стали вирусными и вызвали огромный резонанс.

А история, стоящая за снимками, такова. Эти ребята сильно любят друг друга и очень счастливы начать супружескую жизнь. И жениху Джонатану на самом деле уже 19 лет. Вот только у него редкое расстройство, которое помешало росту и из-за которого он выглядит словно ребёнок. Но это не преграда для настоящих чувств. Впрочем, как и для злых языков.