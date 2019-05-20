Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется

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Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется

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Фото: facebook / Esto Es Guerrero

Мексиканские соцсети, а затем и СМИ потрясли фотографии, за которыми на самом деле стоит грустная и трогательная история, в которой нет ничего криминального.

В городке Хальтьянгисе, штат Герреро, снимки со свадьбы влюблённой пары, появившиеся после торжества в "Фейсбуке", породили массу ужасных слухов. Например, о браке по расчёту и торговле детьми. И многие в эти истории поверили. Ведь на снимках предстали вполне себе взрослая девушка в свадебном наряде и её жених, которого приняли за ребёнка.

<p>Фото: facebook / <a href="https://www.facebook.com/Esto-Es-Guerrero-659165144211561/?__xts__%5B0%5D=68.ARDYGKdndj3iMYIF4_pp01WtSOpdlvKJCDr5mu3hTDRSbQ48JuX9qom2eaVaB_YA4fNdPnmOgiCnM8mWB4-o-ks_-lXdFIwdbHGEVwMEBvNid6TtOG7oo2AsWFjGka81RGa6h8kgjCTOUtwCKxApm_vZHYH2FC4StepszhZZJk_BNgqJpQt9lQx9XBVoFKwRzHvMGhMs7l5V2TfLKkxsp3dQUQo4LlcxNI34_vFlEtGEcowzmM2W8pNCxZEv-CzsOW4on7x0jsLAbB67dDKDig31XT4_XqiYR6B1CBs76PuQCGXz&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Esto Es Guerrero</strong></a></p>

Дело в том, что пользователи соцсетей стали просто бездумно делиться снимками, не копируя историю, которая была написана в оригинальном посте. Фото быстро стали вирусными и вызвали огромный резонанс.

<p>Фото: facebook / <a href="https://www.facebook.com/Esto-Es-Guerrero-659165144211561/?__xts__%5B0%5D=68.ARDYGKdndj3iMYIF4_pp01WtSOpdlvKJCDr5mu3hTDRSbQ48JuX9qom2eaVaB_YA4fNdPnmOgiCnM8mWB4-o-ks_-lXdFIwdbHGEVwMEBvNid6TtOG7oo2AsWFjGka81RGa6h8kgjCTOUtwCKxApm_vZHYH2FC4StepszhZZJk_BNgqJpQt9lQx9XBVoFKwRzHvMGhMs7l5V2TfLKkxsp3dQUQo4LlcxNI34_vFlEtGEcowzmM2W8pNCxZEv-CzsOW4on7x0jsLAbB67dDKDig31XT4_XqiYR6B1CBs76PuQCGXz&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Esto Es Guerrero</strong></a></p>

А история, стоящая за снимками, такова. Эти ребята сильно любят друг друга и очень счастливы начать супружескую жизнь. И жениху Джонатану на самом деле уже 19 лет. Вот только у него редкое расстройство, которое помешало росту и из-за которого он выглядит словно ребёнок. Но это не преграда для настоящих чувств. Впрочем, как и для злых языков.

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