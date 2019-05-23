Блогер после слов друга, что брак ему не светит, женился на его матери

Дэвид не нашёлся с ответом, но придумал гениальный план, как отомстить другу. Спустя три часа после разговора он уже сидел в самолёте на пути в Бостон, где живёт мама Джейсона — Лоррейн. Он рассказал женщине об их споре и о том, что последовало за ним. Дэвид предложил Лоррейн сыграть свадьбу и провести медовый месяц на Гавайях, и та, недолго думая, согласилась.
Друг сказал мне, что я никогда не женюсь. Поэтому я прилетел к его маме и сразу сделал ей предложение. Теперь друг приходится мне пасынком. Любовь всегда побеждает!
Дэвид Добрик
Джейсон отнёсся к ситуации с юмором. Однако фанаты после поста в "Твиттере" разделились на два лагеря: кто-то пришёл в восторг от такого решения, а кто-то принялся насмехаться.
Когда ждать пополнения в семье?
Пользователь "Твиттера"
Вот чем занимаются белые люди, когда им скучно
Пользователь "Твиттера"
И когда им нужно гражданство!
Пользователь "Твиттера"
Дело в том, что Дэвид Добрик родился в Словакии, а позже его семья переехала в США. Сам блогер проходит в Штатах по особой иммигрантской политике, которая позволяет ему оставаться в стране и работать. Хоть особой нужды в гражданстве у парня нет, недоброжелатели не смогли пройти мимо такого отличного повода съязвить.
Известная блогерша пранком довела бабушку до слёз, и её затравили в Сети
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