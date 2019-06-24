Пара обменялась клятвами в палате 100-летней бабушки, растрогав даже фотографа

Скай Говард и Клэй Кэмерон планировали связать себя узами брака в 2020 году, но 100-летняя бабушка жениха боялась, что уже не застанет этот счастливый день. Поэтому влюблённые провели специальную церемонию в больничной палате в Техасе, сообщает People.
Шарлотта — глава нашей семьи. Здоровье бабушки быстро ухудшилось, поэтому её поместили в хоспис. Мы не хотели, чтобы она пропустила столь важный день для нас
Скай Говард
Скай выбрала красивое свадебное платье, а Клэй надел на церемонию костюм и ковбойскую шляпу. Заручившись поддержкой врача, они обменялись клятвами в больнице. В палате присутствовало всего четыре человека, но Шарлотта была счастлива как никогда. Фотограф Эми Тейлор выложила снимки со свадьбы в "Фейсбуке", где пользователи не могли сдержать своих эмоций.
Все, кто находился в комнате, были счастливы и наполнены добром. То, как Шарлотта смотрела на пару, было удивительным
Эми Тейлор
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