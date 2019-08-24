Супруги вместе уже 60 лет, но их глаза всё так же излучают любовь: 10 милых фото

Эти двое точно знают, что такое любовь. Джордж и Вирджиния Браун отметили свою бриллиантовую свадьбу очаровательной фотосессией и стали интернет-сенсацией.

Эбигейл Лидик — фотограф, а заодно внучка Джорджа и Вирджинии. Она хотела подарить особенный подарок на 60-летие их свадьбы

Для этого она даже нашла платье, похожее на то, в котором её бабушка выходила замуж

Я просто люблю свадьбы. Я знала, что они здорово проведут время, повеселятся и посмеются. Я не сразу рассказала им все детали. Просто попросила их приодеться, чтобы сделать пару фотографий Эбигейл Лидик

Вирджиния впервые сделала макияж и причёску у профессионала. А Джордж специально сходил в парикмахерскую и подобрал дизайнерский костюм

Моя бабушка очень нервничала, а моему дедушке понравилось. Он всё время улыбался и шутил Эбигейл Лидик

Во время съёмок пара поделилась со внучкой своими секретами, как прожить 60 счастливых лет вместе

Не ложитесь спать, если вы злы. Преодолейте это. Вам нужно научиться прощать Вирджиния Браун

Будьте готовы прощать. Всегда. Потому что вы просто должны это делать. Не забывайте про чувство юмора. Мы не можем злиться, потому что мы постоянно подшучиваем друг над другом Джордж Браун

На свадьбе мамы семилетний сын произнёс такую речь, что довёл всех до слёз