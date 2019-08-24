Супруги вместе уже 60 лет, но их глаза всё так же излучают любовь: 10 милых фото

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Фото © Abigail Gingerale Photography

Эти двое точно знают, что такое любовь. Джордж и Вирджиния Браун отметили свою бриллиантовую свадьбу очаровательной фотосессией и стали интернет-сенсацией.

Эбигейл Лидик — фотограф, а заодно внучка Джорджа и Вирджинии. Она хотела подарить особенный подарок на 60-летие их свадьбы

<p>Фото © <a href="https://abigailgingeralephotography.com/" target="_blank">Abigail Gingerale Photography</a></p>

Для этого она даже нашла платье, похожее на то, в котором её бабушка выходила замуж

<p>Фото © <a href="https://abigailgingeralephotography.com/" target="_blank">Abigail Gingerale Photography</a></p>

Я просто люблю свадьбы. Я знала, что они здорово проведут время, повеселятся и посмеются. Я не сразу рассказала им все детали. Просто попросила их приодеться, чтобы сделать пару фотографий

Эбигейл Лидик

<p>Фото © <a href="https://abigailgingeralephotography.com/" target="_blank">Abigail Gingerale Photography</a></p>

Вирджиния впервые сделала макияж и причёску у профессионала. А Джордж специально сходил в парикмахерскую и подобрал дизайнерский костюм

<p>Фото © <a href="https://abigailgingeralephotography.com/" target="_blank">Abigail Gingerale Photography</a></p>

Моя бабушка очень нервничала, а моему дедушке понравилось. Он всё время улыбался и шутил

Эбигейл Лидик

<p>Фото © <a href="https://abigailgingeralephotography.com/" target="_blank">Abigail Gingerale Photography</a></p>

Во время съёмок пара поделилась со внучкой своими секретами, как прожить 60 счастливых лет вместе

<p>Фото © <a href="https://abigailgingeralephotography.com/" target="_blank">Abigail Gingerale Photography</a></p>

Не ложитесь спать, если вы злы. Преодолейте это. Вам нужно научиться прощать

Вирджиния Браун

<p>Фото © <a href="https://abigailgingeralephotography.com/" target="_blank">Abigail Gingerale Photography</a></p>

Будьте готовы прощать. Всегда. Потому что вы просто должны это делать. Не забывайте про чувство юмора. Мы не можем злиться, потому что мы постоянно подшучиваем друг над другом

Джордж Браун

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