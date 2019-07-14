От выпускного до алтаря: 10 примеров, когда школьная любовь стала чем-то большим

Недавно Сидни Хааг опубликовала в "Твиттере" две фотографии с мужем, сделанные во время их выпускного вечера и свадьбы. Этот пост собрал уже более полумиллиона лайков, а главное — твит побудил другие пары делиться своими личными кадрами, показывающими, как изменились они и их отношения с течением времени. Комментаторы на собственном примере доказали, что юношеская влюблённость не всегда заканчивается, как только ты переступаешь школьный порог.
Выпускной вечер vs свадьба
blasiansyd
Лучшие друзья в детстве —> выпускной —> свадьба —> ребёнок
cassidywrap
2011-й и 2018-й
ComfyGirlCurls
Выпускной-2007 и свадьба-2018
samgrahamsmith
Выпускной (2010-й) и свадьба (2019-й)
laurenaissa
Выпускной вечер vs свадьба
DarbySullivan
2014/2019
reillyhasse
Боже, ну что за милота!
_hsavage
То же самое, подруга, то же самое...
8trackmussy
Выпускной вечер vs свадьба
BriaMedeiros
Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется