От выпускного до алтаря: 10 примеров, когда школьная любовь стала чем-то большим

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Фото © Twitter/blasiansyd

Сложно ли сохранить романтические отношения, которые начались ещё в школе? Пользовательница "Твиттера" доказала, что всё возможно. В комментариях тоже сразу начали делиться личными историями и фотографиями.

Недавно Сидни Хааг опубликовала в "Твиттере" две фотографии с мужем, сделанные во время их выпускного вечера и свадьбы. Этот пост собрал уже более полумиллиона лайков, а главное — твит побудил другие пары делиться своими личными кадрами, показывающими, как изменились они и их отношения с течением времени. Комментаторы на собственном примере доказали, что юношеская влюблённость не всегда заканчивается, как только ты переступаешь школьный порог.

Выпускной вечер vs свадьба

blasiansyd

<p>Сидни Хааг с мужем. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/blasiansyd/status/1148697894838505475" target="_blank">blasiansyd</a></p>

Лучшие друзья в детстве —> выпускной —> свадьба —> ребёнок

cassidywrap

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/cassidywrap/status/1149147917992644608" target="_blank">cassidywrap</a></p>

2011-й и 2018-й

ComfyGirlCurls

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ComfyGirlCurls/status/1065003927723069441" target="_blank">ComfyGirlCurls</a></p>

Выпускной-2007 и свадьба-2018

samgrahamsmith

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/samgrahamsmith/status/1149053060343312387" target="_blank">samgrahamsmith</a></p>

Выпускной (2010-й) и свадьба (2019-й)

laurenaissa

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/laurenaissa/status/1149033073847279618" target="_blank">laurenaissa</a></p>

Выпускной вечер vs свадьба

DarbySullivan

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/DarbySullivan/status/1149122623181377536" target="_blank">DarbySullivan</a></p>

2014/2019

reillyhasse

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/reillyhasse/status/1149025248072744960" target="_blank">reillyhasse</a></p>

Боже, ну что за милота!

_hsavage

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/_hsavage/status/1149017700036960256" target="_blank">_hsavage</a></p>

То же самое, подруга, то же самое...

8trackmussy

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/8trackmussy/status/1149018568211742720" target="_blank">8trackmussy</a></p>

Выпускной вечер vs свадьба

BriaMedeiros

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/BriaMedeiros/status/1149056817353199617" target="_blank">BriaMedeiros</a></p>

Сеть потрясли фото со свадьбы девушки и ребёнка, но это не то, чем кажется

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