Бабушка так мило повеселилась на свадьбе внучки, что покорила тысячи сердец

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Фото © Facebook / THOMAS FELTS PHOTOGRAPHY

Никогда не поздно взять в руки корзинку с лепестками роз и покорить сердца тысяч людей в Интернете. На свадьбе внучки 83-летняя бабушка оказалась в центре внимания, когда взяла на себя роль девочки с цветами.

Во время свадьбы с Броком Кендаллом Бренна Клеман из Уичито, Канзас, получила незабываемый подарок. Её бабушка выступила на празднике в роли девочки, которая разбрасывает лепестки цветов. Так она покорила всех вокруг, пишет Huffpost.

<p>Фото © Facebook / T<a href="https://www.facebook.com/tfeltsphotos/" target="_blank">HOMAS FELTS PHOTOGRAPHY</a></p>

Бренна, которая работает медсестрой в отделении интенсивной терапии, поделилась, что это одна из пациенток вдохновила её попросить бабушку принять активное участие в свадебной вечеринке.

Я ухаживала за очень больной пожилой женщиной. И она рассказывала мне историю о том, как была цветочницей на свадьбе своего внука. Она вдохновила...

Бренна Клеман

<p>Фото © Facebook / T<a href="https://www.facebook.com/tfeltsphotos/" target="_blank">HOMAS FELTS PHOTOGRAPHY</a></p>

Бренна сказала, что гости на свадьбе не переставали улыбаться, когда её бабушка шла по проходу. Она с неподдельной радостью разбрасывала лепестки цветов. И теперь, когда фото с праздника стали вирусными, Бренна надеется, что другие будут тронуты позитивным настроем её бабушки.

<p>Фото © Facebook / T<a href="https://www.facebook.com/tfeltsphotos/" target="_blank">HOMAS FELTS PHOTOGRAPHY</a></p>

[Бабушка] была очень эмоциональной. Она была почти в слезах, потому что ей было важно знать, что она всё сделала правильно в мой особый день. Там были мои сестры, чтобы сказать ей, что она всё сделала классно

Бренна Клеман

93-летняя бабушка решила, что вела себя слишком хорошо, и теперь она арестована

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