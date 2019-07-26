На свадьбе мамы семилетний сын произнёс такую речь, что довёл всех до слёз

Благодаря своей речи мальчик оказался в центре внимания гостей свадьбы. "Миниатюрный шафер" рассказал, что его прекрасная мама была его лучшим другом всю его жизнь.

В середине июля Стэйси и Роберт Робертсоны из Шотландии сыграли свадьбу. Это могла быть обычная вечеринка в бесконечном потоке летних бракосочетаний, если бы не пара моментов. Сын Стейси, который гордо носил звание "мини-шафер", перетянул внимание гостей на себя. Всё благодаря его тщательно подготовленной речи.

Одетый в свой крошечный килт, Энтони уверенно взял микрофон, чтобы поздравить свою маму и её мужа с этим важным событием. Свою речь малыш начал со слов "Думаю, мы все согласимся, что моя мама и подружки невесты выглядят потрясающе". Дальше он решил пошутить.

Рэб и я — тоже очень красивые... Особенно я Энтони

Дальше мальчик сказал, что его мама Стейси была для него лучшим другом всю его жизнь. Вряд ли он когда-нибудь сможет в достаточной мере отблагодарить маму за всё то, что она для него сделала, признал мини-шафер, чем очень растрогал гостей свадьбы. Но дальше — снова шутка!

И спасибо тебе, Рэб, что ты пришёл в нашу жизнь. Ты принёс в наш дом много любви, смеха и... пива Энтони

Энтони похвалил Рэба за то, что он сделал "правильный выбор", когда сделал его своим мини-шафером, и добавил: "Я не могу дождаться, чтобы начать нашу совместную жизнь как семья". Спровоцировав толпу на слёзы умиления, малыш снова возвращается к своему искромётному юмору и добавляет, что помнит, как Рэб впервые пришёл на "ночёвку" к ним домой.

До того как они успели хоть кому-нибудь рассказать о себе, бабушке я уже успел намекнуть. Мама, Рэб, простите Энтони

Когда Энтони завершал свою речь, всё внимание было только на нём. Он сказал: "Думаю, мама и Рэб идеально подходят друг другу. Я так рад, что теперь мы одна большая счастливая семья".

Я так вас сильно люблю! Пожалуйста, давайте встанем и поднимем бокалы за мою маму и Рэба! Энтони

Бабушка так мило повеселилась на свадьбе внучки, что покорила тысячи сердец