Парень женился сразу на двух девушках, чтобы никого из них не обидеть

Хоть имя героя осталось неизвестным, лицо его успело засветиться на видео со свадебной церемонии. Парень сразу стал популярным персонажем в "Фейсбуке", а пост с роликом набрал 9,2 тыс. репостов.

Торжественная церемония произошла 17 августа на острове Калимантан, Индонезия. На видео жених сидит вместе со своими двумя избранницами и неуверенно зачитывает клятвы. Когда парень прерывается, присутствующие на свадьбе по-доброму смеются и подбадривают нервничающего жениха, пишет Unilad.

Для Индонезии многожёнство вполне типичная практика, хотя в последнее время из-за влияния Европы полигамия начинает повсеместно порицаться. Но у героя нашей истории была веская причина поступить так и не иначе.

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