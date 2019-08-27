Парень женился сразу на двух девушках, чтобы никого из них не обидеть

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Фото © Facebook / Ani Purwani

Хоть имя героя осталось неизвестным, лицо его успело засветиться на видео со свадебной церемонии. Парень сразу стал популярным персонажем в "Фейсбуке", а пост с роликом набрал 9,2 тыс. репостов.

Торжественная церемония произошла 17 августа на острове Калимантан, Индонезия. На видео жених сидит вместе со своими двумя избранницами и неуверенно зачитывает клятвы. Когда парень прерывается, присутствующие на свадьбе по-доброму смеются и подбадривают нервничающего жениха, пишет Unilad.

Для Индонезии многожёнство вполне типичная практика, хотя в последнее время из-за влияния Европы полигамия начинает повсеместно порицаться. Но у героя нашей истории была веская причина поступить так и не иначе.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ani.purwani.9212/posts/487153378804247" target="_blank"><strong><ins>Ani Purwani</ins></strong></a></p>

Они обе страдали из-за этой неоднозначности, и я просто не мог этого вынести. Потому и решил жениться на обеих

Жених

Самый короткий (и теперь самый счастливый) брак продлился всего 3 минуты

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