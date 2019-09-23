5 признаков, по которым свадебные фотографы прогнозируют будущее молодожёнов

Фотографы Ариэль Чапмен и Эрика Уайтинг с первого взгляда могут определить, что ждёт новобрачных — любовь до гроба или скорый развод.

Мало какая свадьба обходится без фотографа. Немудрено, что люди с камерами, которых нанимают запечатлеть момент создания новой семьи, повидали на своём веку много пар. Они поделились с изданием Insider своими наблюдениями и рассказали, как вычислить счастливых новобрачных и тех, которых не ждёт ничего хорошего.

Смех

Смех молодожёнов на свадьбе — хороший сигнал, считают профессионалы. "Фотосессия может быть утомительной. Если партнёры находят в себе силы для того, чтобы просто поулыбаться, это уже о многом говорит. Ну, а если видно, что процесс доставляет им истинное удовольствие и они наслаждаются друг другом, значит, их отношениям ничто не угрожает", — уверена Чапмен, имеющая за плечами 13-летний опыт свадебных съёмок.

Зрительный и тактильный контакт

Сразу видно, когда молодожёны не спускают друг с друга глаз, часто прикасаются к партнёру, держатся за руки, стоят рядом, даже если беседуют с кем-то другим. Это тоже признак крепких уз Эрика Уайтинг

Интерес к съёмке

"Если новобрачные (или хотя бы один из них) не проявляют особого интереса к фотосессии и выглядят безучастно, что-то здесь не так", — отмечает Уайтинг. "Ситуация усугубляется, если в процессе съёмки они позволяют себе саркастические комментарии по отношению друг к другу", — добавляет она.

Конфликты

Конфликты, напряжённость, споры между участниками свадебной церемонии или членами семьи могут быть признаками стресса в отношениях или могут вызвать его позже Эрика Уайтинг

Ощущения фотографа

Но главный ориентир — насколько самому свадебному фотографу комфортно работать с конкретной парой. "Если во время фотосессии я невольно умиляюсь отношениям молодожёнов — это всегда лучший признак того, что они вместе надолго", — признаётся Чапмен.

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