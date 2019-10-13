Невеста набрала кредитов на свадьбу, но не учла, что жених — патологический лгун

Обманутая невеста потратила порядка 10 тысяч фунтов стерлингов (800 тысяч рублей) на свадьбу своей мечты, прежде чем обнаружила, что её теперь уже бывший жених тот ещё лжец и никакой свадьбы не будет. Сейчас девушка распродаёт свадебные вещи, чтобы хоть как-то закрыть долги.

25-летняя Розанна Томас встретилась со своим почти было мужем Гэвином Холлом больше года назад, в сентябре 2018-го. Они познакомились в Tinder. За несколько месяцев девушка успела влюбиться, забеременеть и даже по-быстрому организовать свадьбу. Вот только в июне их оглушительный роман с таким же грохотом лопнул, оставив отчаянную невесту с многотысячными долгами.

Я была счастлива. Я думала, это любовь с первого взгляда. Он так хорошо ко мне относился. Я правда уже решила, что он — тот самый, после всего того, что у меня было Розанна Томас

Но Гэвин оказался не тем, за кого себя выдавал. Планируя торжество, он пообещал, что потратит свои 7 тысяч фунтов стерлингов (560 тыс. руб.) и забронирует идеальное место для проведения свадьбы. Он же должен был организовать фотосопровождение. Но за 4 дня до события девушка узнала, что ни фотограф, ни помещение так и не были оплачены. Невеста была в ярости.

Я кричала на него, требуя, чтобы он сказал мне правду, и ему пришлось признаться, что не было никаких ни денег, ни свадьбы Розанна Томас

И если Гэвин не потратил ни фунта, то расходы Розанны были вполне реальными. Она даже просила родственников взять кредиты для неё, чтобы купить свадебное платье, о котором она мечтала, и ещё множество других атрибутов, без которых свадьба в её понимании пройти не могла. Теперь, чтобы хоть как-то восполнить свой долг в 10 тысяч фунтов стерлингов, девушка продаёт всё, что купила, готовясь к торжеству, сообщает The Sun.

Он — мой самый главный урок в жизни. Теперь я никогда не смогу никому доверять и буду подвергать сомнению всё Розанна Томас

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