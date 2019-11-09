10 фото со свадеб, которые были бы куда менее трогательными, если бы не собаки

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Фото © Instagram/festivalbrides

Для многих людей их питомцы — полноправные члены семьи, поэтому неудивительно, что, когда эти люди женятся или выходят замуж, их любимцы — в самом центре торжества. Особенно пользуются популярностью собаки — их свадебные фотографии просто заполонили Instagram. 10 лучших фото — в подборке ниже.

Непонятно, кто на этой фотографии получился лучше всех

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B01j3tbgD5A/" target="_blank">okcroweweddings</a></p>

Одет с иголочки и готов к работе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0wBGAnA-eq/" target="_blank">blakeydawg</a></p>

Утро невесты не обошлось без её лучшего друга. Кажется, он впечатлён

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0RS-7InKRU/" target="_blank">abmphotographysd</a></p>

А эта красотка, похоже, затмила собой даже невесту

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1zJCciJFFb/" target="_blank">festivalbrides</a></p>

Друг невесты явно надолго запомнит этот день — только посмотрите, как он смотрит на неё!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BzDYbJIJJ9s/" target="_blank">recall_pictures</a></p>

А этот хвостатый исполнял сразу две роли — подружки невесты и шафера. Никаких сомнений, что у него получилось

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1HFyE3HuMB/" target="_blank">aslan_the_eurasier</a></p>

Ничто не встанет между ними... и их собакой

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/festivalbrides/" target="_blank">festivalbrides</a></p>

Осторожно! Прямо по курсу — двойное умиление, идущее к алтарю

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1C_VyonBfP/" target="_blank">honeyandlux</a></p>

Если долго смотреть на эту фотографию, то можно услышать коллективное "Оооууу"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B03FS8iDSEV/" target="_blank">nbweddingguide</a></p>

Так же важен, как и невеста

<p>Фото © Instagram/weddingwire</p>

От этих фото невозможно не засмеяться: 10 собак, начихавших на все законы логики

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