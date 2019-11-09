10 фото со свадеб, которые были бы куда менее трогательными, если бы не собаки

Для многих людей их питомцы — полноправные члены семьи, поэтому неудивительно, что, когда эти люди женятся или выходят замуж, их любимцы — в самом центре торжества. Особенно пользуются популярностью собаки — их свадебные фотографии просто заполонили Instagram. 10 лучших фото — в подборке ниже.

Непонятно, кто на этой фотографии получился лучше всех

Одет с иголочки и готов к работе

Утро невесты не обошлось без её лучшего друга. Кажется, он впечатлён

А эта красотка, похоже, затмила собой даже невесту

Друг невесты явно надолго запомнит этот день — только посмотрите, как он смотрит на неё!

А этот хвостатый исполнял сразу две роли — подружки невесты и шафера. Никаких сомнений, что у него получилось

Ничто не встанет между ними... и их собакой

Осторожно! Прямо по курсу — двойное умиление, идущее к алтарю

Если долго смотреть на эту фотографию, то можно услышать коллективное "Оооууу"

Так же важен, как и невеста

От этих фото невозможно не засмеяться: 10 собак, начихавших на все законы логики