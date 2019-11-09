10 фото со свадеб, которые были бы куда менее трогательными, если бы не собаки

Непонятно, кто на этой фотографии получился лучше всех
Одет с иголочки и готов к работе
Утро невесты не обошлось без её лучшего друга. Кажется, он впечатлён
А эта красотка, похоже, затмила собой даже невесту
Друг невесты явно надолго запомнит этот день — только посмотрите, как он смотрит на неё!
А этот хвостатый исполнял сразу две роли — подружки невесты и шафера. Никаких сомнений, что у него получилось
Ничто не встанет между ними... и их собакой
Осторожно! Прямо по курсу — двойное умиление, идущее к алтарю
Если долго смотреть на эту фотографию, то можно услышать коллективное "Оооууу"
Так же важен, как и невеста
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