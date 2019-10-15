Невеста похудела на 50 кг ради платья и к алтарю уже шла совершенно другой

Невеста Джемма Доббинг из Ньюкасла, Англия, весила 110 килограммов, что делало поиск свадебного платья невозможной задачей. Каждое платье, которое ей хоть немного нравилось, было мало.

32-летняя Джемма поставила себе задачу влезть в платье своей мечты после того, как в октябре 2018-го вместе с мужем она начала организовывать свою свадьбу. К августу этого года платье ей было как раз! Но прежде девушке пришлось сбросить впечатляющие 50 килограммов.

Это огромное достижение. Я была так счастлива! Когда я купила платье, оно мне даже не подходило — корсет не завязывался полностью. У меня был 22-й размер, а платье — 14-го. Мама пыталась меня отговорить от этой затеи Джемма Доббинг

Джемма вышла замуж за своего гражданского супруга Алана. За семь лет их отношений у пары даже появился ребёнок. Из-за того что мама сконцентрировала всё внимание на уходе за мальчиком, её питание, наоборот, вышло из-под контроля.

Например, на завтрак она ела шоколад и чипсы, на обед — рыбу и чипсы, а на ужин — еду навынос. Но, когда Джемма присоединилась к группе по похуданию, всё изменилось. Инструкторы, диетологи и тренеры составили для неё оптимальную программу, чтобы она была самой красивой на свадьбе. И её труды оказались не такими бесполезными. Девушка говорит, что сейчас ей даже легче дышать.

Когда невеста шла к алтарю, гости на свадьбе были шокированы, ведь в девушке в идеальном свадебном платье едва ли можно было узнать Джемму, пишет Daily Star. А её жених так растрогался, что не смог сдержать слёз.

Когда Алан увидел меня в день нашей свадьбы, он обронил скупую мужскую слезу и сказал, что я выгляжу прекрасно и похожа на принцессу Джемма Доббинг

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