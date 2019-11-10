Сёстры сохранили память о папе, засняв свадебный танец перед его скорой смертью

Сёстры из Техаса, США, узнали, что их отцу, больному раком мозга, осталось жить всего несколько месяцев. Поэтому девушки решили взять по максимуму от времени вместе.

Когда в апреле этого года у 51-летнего Джейсона Халберта диагностировали рак мозга, его жена Николь поинтересовалась у дочерей, что они собираются делать с оставшимся временем вместе с папой. Тогда Кайли и Эшли, которым было всего 18 и 16 лет, сказали, что мечтают о свадебном танце отца и невесты.

Николь знала, что их ответ будет именно таким, ведь песню для их танца они выбрали ещё многие годы назад. Девочки мечтали об этом всю свою юность, и лишать их заветных планов мама не хотела. На Facebook она спросила, как это можно организовать, ведь девочки выходить замуж не собирались. Оказалось, для свадебного танца с отцом это совсем не обязательно.

Это было чудесно. Наши друзья и знакомые объединились, чтобы помочь нам и воплотить мечты в реальность. Это была лишь маленькая просьба наших девочек Николь Халберт

Вскоре десятки людей предложили им свадебные платья, подруга Николь вызвалась всё организовать. Они даже нашли оператора и фотографа, чтобы запечатлеть этот важный момент.

И вот 14 октября во Дворце бракосочетания в Монтгомери, США, сёстры всё-таки станцевали вместе с папой. Руководство даже предоставило полный доступ ко всему необходимому оборудованию на этот день абсолютно бесплатно. Оно того стоило — девочки исполнили свою мечту, станцевав с папой, да и кадры получились потрясающие.

Нам повезло. Многие дети теряют своих родителей внезапно, и у них нет никакой возможности воссоздать воспоминания. Нам повезло, ведь мы знали Николь Халберт

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