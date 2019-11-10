Сёстры сохранили память о папе, засняв свадебный танец перед его скорой смертью

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Фото © Facebook/chubbycheekphotography

Сёстры из Техаса, США, узнали, что их отцу, больному раком мозга, осталось жить всего несколько месяцев. Поэтому девушки решили взять по максимуму от времени вместе.

Когда в апреле этого года у 51-летнего Джейсона Халберта диагностировали рак мозга, его жена Николь поинтересовалась у дочерей, что они собираются делать с оставшимся временем вместе с папой. Тогда Кайли и Эшли, которым было всего 18 и 16 лет, сказали, что мечтают о свадебном танце отца и невесты.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10162437027360646&id=463114210645&__xts__%5B0%5D=68.ARAMaE11FxCxB5TdQJETKAZAPTtpXSbAu79TLqUOg4qWp6TFyYbXEQ9XGHeqjas_CXvVnvltVHWM3MoU2BREvSZEgM9hTzEMhkWyWewEYIQUGNEvRp39LY1pgXd--TjdL59tWh4R0q7my3iqykQ22rzg8kCFUd1PFlGXMpknYgN1kHRG88lyeG2OlRbuLQDHm2Ya529RBaiAPfiNVqk19qJTGkdjWfsWU_nk5eUVULEJVAm1WtHdU7T8NQq9IE3dFNEBH99JHRkyEadnzE5S2uauHwvk-dRS9LCreM8MTaB8xeg2c8iDpyBQb--YnLJ8Cz4wQ3N5bCf62hi0pbtH&__tn__=-R" target="_blank">chubbycheekphotography</a></p>

Николь знала, что их ответ будет именно таким, ведь песню для их танца они выбрали ещё многие годы назад. Девочки мечтали об этом всю свою юность, и лишать их заветных планов мама не хотела. На Facebook она спросила, как это можно организовать, ведь девочки выходить замуж не собирались. Оказалось, для свадебного танца с отцом это совсем не обязательно.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10162437027360646&id=463114210645&__xts__%5B0%5D=68.ARAMaE11FxCxB5TdQJETKAZAPTtpXSbAu79TLqUOg4qWp6TFyYbXEQ9XGHeqjas_CXvVnvltVHWM3MoU2BREvSZEgM9hTzEMhkWyWewEYIQUGNEvRp39LY1pgXd--TjdL59tWh4R0q7my3iqykQ22rzg8kCFUd1PFlGXMpknYgN1kHRG88lyeG2OlRbuLQDHm2Ya529RBaiAPfiNVqk19qJTGkdjWfsWU_nk5eUVULEJVAm1WtHdU7T8NQq9IE3dFNEBH99JHRkyEadnzE5S2uauHwvk-dRS9LCreM8MTaB8xeg2c8iDpyBQb--YnLJ8Cz4wQ3N5bCf62hi0pbtH&__tn__=-R" target="_blank">chubbycheekphotography</a></p>

Это было чудесно. Наши друзья и знакомые объединились, чтобы помочь нам и воплотить мечты в реальность. Это была лишь маленькая просьба наших девочек

Николь Халберт

Вскоре десятки людей предложили им свадебные платья, подруга Николь вызвалась всё организовать. Они даже нашли оператора и фотографа, чтобы запечатлеть этот важный момент.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10162437027360646&id=463114210645&__xts__%5B0%5D=68.ARAMaE11FxCxB5TdQJETKAZAPTtpXSbAu79TLqUOg4qWp6TFyYbXEQ9XGHeqjas_CXvVnvltVHWM3MoU2BREvSZEgM9hTzEMhkWyWewEYIQUGNEvRp39LY1pgXd--TjdL59tWh4R0q7my3iqykQ22rzg8kCFUd1PFlGXMpknYgN1kHRG88lyeG2OlRbuLQDHm2Ya529RBaiAPfiNVqk19qJTGkdjWfsWU_nk5eUVULEJVAm1WtHdU7T8NQq9IE3dFNEBH99JHRkyEadnzE5S2uauHwvk-dRS9LCreM8MTaB8xeg2c8iDpyBQb--YnLJ8Cz4wQ3N5bCf62hi0pbtH&__tn__=-R" target="_blank">chubbycheekphotography</a></p>

И вот 14 октября во Дворце бракосочетания в Монтгомери, США, сёстры всё-таки станцевали вместе с папой. Руководство даже предоставило полный доступ ко всему необходимому оборудованию на этот день абсолютно бесплатно. Оно того стоило — девочки исполнили свою мечту, станцевав с папой, да и кадры получились потрясающие.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10162437027360646&id=463114210645&__xts__%5B0%5D=68.ARAMaE11FxCxB5TdQJETKAZAPTtpXSbAu79TLqUOg4qWp6TFyYbXEQ9XGHeqjas_CXvVnvltVHWM3MoU2BREvSZEgM9hTzEMhkWyWewEYIQUGNEvRp39LY1pgXd--TjdL59tWh4R0q7my3iqykQ22rzg8kCFUd1PFlGXMpknYgN1kHRG88lyeG2OlRbuLQDHm2Ya529RBaiAPfiNVqk19qJTGkdjWfsWU_nk5eUVULEJVAm1WtHdU7T8NQq9IE3dFNEBH99JHRkyEadnzE5S2uauHwvk-dRS9LCreM8MTaB8xeg2c8iDpyBQb--YnLJ8Cz4wQ3N5bCf62hi0pbtH&__tn__=-R" target="_blank">chubbycheekphotography</a></p>

Нам повезло. Многие дети теряют своих родителей внезапно, и у них нет никакой возможности воссоздать воспоминания. Нам повезло, ведь мы знали

Николь Халберт

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10162437027360646&id=463114210645&__xts__%5B0%5D=68.ARAMaE11FxCxB5TdQJETKAZAPTtpXSbAu79TLqUOg4qWp6TFyYbXEQ9XGHeqjas_CXvVnvltVHWM3MoU2BREvSZEgM9hTzEMhkWyWewEYIQUGNEvRp39LY1pgXd--TjdL59tWh4R0q7my3iqykQ22rzg8kCFUd1PFlGXMpknYgN1kHRG88lyeG2OlRbuLQDHm2Ya529RBaiAPfiNVqk19qJTGkdjWfsWU_nk5eUVULEJVAm1WtHdU7T8NQq9IE3dFNEBH99JHRkyEadnzE5S2uauHwvk-dRS9LCreM8MTaB8xeg2c8iDpyBQb--YnLJ8Cz4wQ3N5bCf62hi0pbtH&__tn__=-R" target="_blank">chubbycheekphotography</a></p>

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