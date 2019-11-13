Жених довёл до слёз гостей свадьбы, поклявшись в любви, но не невесте

На свадьбе Келси и Джимми было невозможно не заплакать. Помимо клятвы в вечной любви своей невесте жених дал одно важное обещание падчерице.

Келси и Джимми Гизонди из Аллентауна, США, познакомились ещё в детском садике. После они годами ничего друг о друге не слышали до тех пор, пока не нашлись в "Фейсбуке". Тогда, в конце 2017-го, девушка поздравила Джимми с Рождеством, а через неделю у них уже было первое свидание. Они сразу поняли, что нашли свою настоящую любовь.

Спустя месяц частых встреч одинокая мама Келси решила познакомить бойфренда с дочерью Оливией. Девушка переживала из-за предстоящей встречи, но вечер прошёл как нельзя лучше. Практически сразу они почувствовали себя настоящей семьёй.

Через пару лет счастливой семейной жизни пара всё-таки поженилась. В центре торжества были не только Келси и Джимми, но и их дочь. В самый ответственный момент жених достал из кармана блокнот со своей речью и повернулся к 9-летней Оливии.

С этого дня обещаю, что каждый день буду напоминать тебе, как сильно я тебя люблю. Обещаю учить, наставлять и уважать тебя до конца дней. Теперь ты навсегда будешь мне дочкой, чему я безмерно рад. И второй любовью в моей жизни. Я люблю тебя, Оливия Джимми Гизонди

Сдержать эмоции Оливии было трудно. Тронутая словами своего нового папы, она расплакалась... вместе со всеми гостями. После того как Джимми завершил с клятвами, он подарил девочке кулон. На нём было выгравировано: Оливии и дата свадьбы, пишет Honey Nine.

Келси считает, жест Джимми важен не только для неё с дочерью. Он много значит для всех одиноких матерей и детей. Она уверена, что эта история может дать кому-то надежду на счастливое будущее в любящей семье.

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