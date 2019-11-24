Пенсионер женится на незнакомке, которая младше на 40 лет, и это его 9-й брак

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Фото © The Sun

Рон Шеппард из Великобритании в этом году отметил свой 71-й первый день рождения. На очереди следующий праздник — свадьба мужчины. Уже девятая.

После своего развода в 2016-м Рон понял, что ему нужен зрелый человек для по-настоящему серьёзных отношений. Спустя два года мужчина рассказал, что всё-таки нашёл ту единственную.

Счастливицей оказалась 30-летняя Роуз Ганс из США. Хоть влюблённые так до сих пор ни разу не виделись вживую, за время их годового онлайн-романа они поняли, что уже готовы к свадьбе.

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/10380801/most-married-man-ninth-time/" target="_blank">The Sun</a></p>

Когда СМИ стала известна история о том, что Рон развёлся со своей уже восьмой женой, многие девушки стали писать ему — и Роуз была одной из них. Она просто отправила сообщение, и Шеппард ей сразу же ответил. Оказалось, возлюбленная работает медсестрой, её будущему мужу это кажется огромным плюсом.

Я знаю, Роуз — та самая. Неважно, что мы ещё не встречались лично, ведь я и так могу сказать, что мы идеальная пара. Возраст — лишь цифры. Мне всё равно, что она младше меня в два раза. Она не только красива снаружи. Её душа тоже прекрасна

Рон Шеппард

<p>Фото © <a href="https://imgur.com/a/AvI1y#pwD2Nne" target="_blank">Imgur</a></p>

Рон к его возрасту стал отцом восьмерых детей. Первый раз любвеобильный мужчина женился, когда ему было лишь 19, в 1966 году. Тогда он и не подозревал, что впереди у него будет ещё не одна свадьба. Самый короткий союз продлился всего 10 месяцев.

И пусть каждый раз что-то шло не так, это не помешало мне искать любовь дальше. Меня даже прозвали Властелином обручальных колец

Рон Шеппард

<p>Фото © <a href="https://imgur.com/a/FiMjJ#Gj6uo6L" target="_blank">Imgur</a></p>

Последний и вместе с тем самый продолжительный брак Рона распался в 2016 году. Тайка Вэн на 12 лет связала свою жизнь с Шеппардом, но в итоге обвинила мужа в измене и ушла от него, пишет The Sun.

Сейчас британец ждёт, когда наконец встретится со своей невестой Роуз и они начнут вместе планировать их идеальную свадьбу.

"Я был женат 8 раз и теперь ищу кого-нибудь постарше — лет тридцати"

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