10 случаев, когда знаменитости приходили на чужие свадьбы без приглашения

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Фото © Mlle Sana Photography

Участники этих церемоний бракосочетания до сих пор вспоминают незваных гостей, которые украсили их праздник.

Insider собрал случаи, когда молодожёны неожиданно принимали поздравления от звёзд первой величины.

В 2014 году Снуп Догг, оказавшись рядом с Hard Rock Cafe в Чикаго, сфотографировался с молодожёнами, которые отмечали там свадьбу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/snoopdogg/" target="_blank">snoopdogg</a></p>

Посещая в 2016 году Университет Джорджтауна, в котором когда-то учился, Брэдли Купер поздравил гулявших по кампусу жениха и невесту

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lisaboggsphoto/" target="_blank">lisaboggsphoto</a></p>

В 2015 году молодожёнам, женившимся на территории гольф-клуба в Сан-Диего, несказанно повезло: к ним на огонёк заглянул сам президент США Барак Обама

<p>Скриншот видео © Vimeo / <a href="https://vimeo.com/142162446" target="_blank">SJ Videography</a></p>

Эд Ширан стал свадебным подарком для брачующихся из Сиднея, банкет которых оплатила местная радиостанция

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/teddysphotos/" target="_blank">teddysphotos</a></p>

Во время съёмок клипа на песню Sugar, которые проходили в 2014 году в Лос-Анджелесе, группа Maroon 5 успела прервать несколько свадебных церемоний

<p>Скриншот видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg" target="_blank">Maroon5VEVO</a></p>

В 2014 году теннисистка Серена Уильямс заявилась на церемонию бракосочетания, которая проходила на пляже в Майами, в леопардовом купальнике

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/serenawilliams/" target="_blank">serenawilliams</a></p>

В 2018 году Крис Хемсворт решил лично поздравить незнакомых молодожёнов, которые женились на пляже Байрон-Бей, Австралия, где он в это время сёрфил

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/studiobluetulip/" target="_blank">studiobluetulip</a></p>

В 2018 году в Монреале состоялась свадьба, которая надолго запомнится её участникам: прямо во время фотосессии в кадр попал Адам Сэндлер

<p>Фото © Mlle Sana Photography</p>

Бон Джови неожиданно для всех гостей появился на сцене и исполнил свой хит Livin' On A Prаyer во время свадебной церемонии во Флориде в 2016 году

<p>Скриншот видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZoV5q9DD_9U" target="_blank">kimzhollywoodlist</a></p>

Когда в Риме снимался фильм "Ангелы и демоны", Том Хэнкс лично проводил к алтарю невесту с отцом, которые не могли пройти в часовню из-за массовки

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Steve_Goldberg" target="_blank">Steve_Goldberg</a></p>

Том Хэнкс такой добрый, что… 10 историй об актёре, которые растопят ваше сердце

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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