10 случаев, когда знаменитости приходили на чужие свадьбы без приглашения

Участники этих церемоний бракосочетания до сих пор вспоминают незваных гостей, которые украсили их праздник.

Insider собрал случаи, когда молодожёны неожиданно принимали поздравления от звёзд первой величины.

В 2014 году Снуп Догг, оказавшись рядом с Hard Rock Cafe в Чикаго, сфотографировался с молодожёнами, которые отмечали там свадьбу

Посещая в 2016 году Университет Джорджтауна, в котором когда-то учился, Брэдли Купер поздравил гулявших по кампусу жениха и невесту

В 2015 году молодожёнам, женившимся на территории гольф-клуба в Сан-Диего, несказанно повезло: к ним на огонёк заглянул сам президент США Барак Обама

Эд Ширан стал свадебным подарком для брачующихся из Сиднея, банкет которых оплатила местная радиостанция

Во время съёмок клипа на песню Sugar, которые проходили в 2014 году в Лос-Анджелесе, группа Maroon 5 успела прервать несколько свадебных церемоний

В 2014 году теннисистка Серена Уильямс заявилась на церемонию бракосочетания, которая проходила на пляже в Майами, в леопардовом купальнике

В 2018 году Крис Хемсворт решил лично поздравить незнакомых молодожёнов, которые женились на пляже Байрон-Бей, Австралия, где он в это время сёрфил

В 2018 году в Монреале состоялась свадьба, которая надолго запомнится её участникам: прямо во время фотосессии в кадр попал Адам Сэндлер

Бон Джови неожиданно для всех гостей появился на сцене и исполнил свой хит Livin' On A Prаyer во время свадебной церемонии во Флориде в 2016 году

Когда в Риме снимался фильм "Ангелы и демоны", Том Хэнкс лично проводил к алтарю невесту с отцом, которые не могли пройти в часовню из-за массовки

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