Лабрадор впервые увидел хозяйку в свадебном платье, и его реакция восхитительна

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Фото © Facebook / Farlow Photography

Перри Фарлоу работает фотографом в Алабаме, США, с 2008 года, и большая часть заказов связана со свадьбами. Однако такая съёмка у неё была впервые.

Невеста сильно нервничала перед церемонией, и, чтобы отвлечься, она попросила привести к ней своего самого верного друга — лабрадора по кличке Зике

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/weddingsbyFarlowPhotography/?__tn__=kC-R&eid=ARAx6b2xiv2fWNTqPBjS5dNaMPr1vLfD5V7jlB6kCdLPcOSltiOrxeoqpZuCHWAklcHrJBz0xL2bVpa_&hc_ref=ART64_KLKp6nSXUxhTxU1sGvA4YXjCMuM6QPwEgKoIrxd7JEEJLpJw5uUr8JN6YFtC8&__xts__%5B0%5D=68.ARAiItJGu4S-7QgwfBz3dM17UpVPwxlnCc5tcUVOPop1dbm0w2gnzpJZ4cKsPI51MiW1QFOx3cHoW8tvUQ4Qj4hVBayTn3H7OtHqgV6JDZqJK_j5DJU4M2IoZfPpkRmyvgrBsFWAP2lXNSI0EAb2FJkIN7WwqRbPa49aocrD-AxgboXQz_RybLkCmDrE6pCIBMDFQRm1pQIVpYGYGJxiLsrGEHRI2NSTZYN-8N3HHKnphB5Ouye-GF9Kl2PyTSoxoOmECXJkVHmPdwjKIPtlfiCA1j2l_L66f2oCHTYq2Yj7eXtbr6mQIrSf2-CAS2OEPh795aqrYiJwTGulTeAgBqGVGqB1" target="_blank">Farlow Photography</a></p>

Фотограф запечатлела этот момент, и получившиеся снимки покорили тысячи пользователей "Фейсбука"

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/weddingsbyFarlowPhotography/?__tn__=kC-R&eid=ARAx6b2xiv2fWNTqPBjS5dNaMPr1vLfD5V7jlB6kCdLPcOSltiOrxeoqpZuCHWAklcHrJBz0xL2bVpa_&hc_ref=ART64_KLKp6nSXUxhTxU1sGvA4YXjCMuM6QPwEgKoIrxd7JEEJLpJw5uUr8JN6YFtC8&__xts__%5B0%5D=68.ARAiItJGu4S-7QgwfBz3dM17UpVPwxlnCc5tcUVOPop1dbm0w2gnzpJZ4cKsPI51MiW1QFOx3cHoW8tvUQ4Qj4hVBayTn3H7OtHqgV6JDZqJK_j5DJU4M2IoZfPpkRmyvgrBsFWAP2lXNSI0EAb2FJkIN7WwqRbPa49aocrD-AxgboXQz_RybLkCmDrE6pCIBMDFQRm1pQIVpYGYGJxiLsrGEHRI2NSTZYN-8N3HHKnphB5Ouye-GF9Kl2PyTSoxoOmECXJkVHmPdwjKIPtlfiCA1j2l_L66f2oCHTYq2Yj7eXtbr6mQIrSf2-CAS2OEPh795aqrYiJwTGulTeAgBqGVGqB1" target="_blank">Farlow Photography</a></p>

Реакция двухлетнего пса, когда он увидел свою хозяйку Кристен Дюпре в свадебном платье, оказалась восхитительной

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/weddingsbyFarlowPhotography/?__tn__=kC-R&eid=ARAx6b2xiv2fWNTqPBjS5dNaMPr1vLfD5V7jlB6kCdLPcOSltiOrxeoqpZuCHWAklcHrJBz0xL2bVpa_&hc_ref=ART64_KLKp6nSXUxhTxU1sGvA4YXjCMuM6QPwEgKoIrxd7JEEJLpJw5uUr8JN6YFtC8&__xts__%5B0%5D=68.ARAiItJGu4S-7QgwfBz3dM17UpVPwxlnCc5tcUVOPop1dbm0w2gnzpJZ4cKsPI51MiW1QFOx3cHoW8tvUQ4Qj4hVBayTn3H7OtHqgV6JDZqJK_j5DJU4M2IoZfPpkRmyvgrBsFWAP2lXNSI0EAb2FJkIN7WwqRbPa49aocrD-AxgboXQz_RybLkCmDrE6pCIBMDFQRm1pQIVpYGYGJxiLsrGEHRI2NSTZYN-8N3HHKnphB5Ouye-GF9Kl2PyTSoxoOmECXJkVHmPdwjKIPtlfiCA1j2l_L66f2oCHTYq2Yj7eXtbr6mQIrSf2-CAS2OEPh795aqrYiJwTGulTeAgBqGVGqB1" target="_blank">Farlow Photography</a></p>

Зике изо всех сил пытался вести себя как хороший мальчик, но в итоге не смог сдержать эмоций и напросился на обнимашки

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/weddingsbyFarlowPhotography/?__tn__=kC-R&eid=ARAx6b2xiv2fWNTqPBjS5dNaMPr1vLfD5V7jlB6kCdLPcOSltiOrxeoqpZuCHWAklcHrJBz0xL2bVpa_&hc_ref=ART64_KLKp6nSXUxhTxU1sGvA4YXjCMuM6QPwEgKoIrxd7JEEJLpJw5uUr8JN6YFtC8&__xts__%5B0%5D=68.ARAiItJGu4S-7QgwfBz3dM17UpVPwxlnCc5tcUVOPop1dbm0w2gnzpJZ4cKsPI51MiW1QFOx3cHoW8tvUQ4Qj4hVBayTn3H7OtHqgV6JDZqJK_j5DJU4M2IoZfPpkRmyvgrBsFWAP2lXNSI0EAb2FJkIN7WwqRbPa49aocrD-AxgboXQz_RybLkCmDrE6pCIBMDFQRm1pQIVpYGYGJxiLsrGEHRI2NSTZYN-8N3HHKnphB5Ouye-GF9Kl2PyTSoxoOmECXJkVHmPdwjKIPtlfiCA1j2l_L66f2oCHTYq2Yj7eXtbr6mQIrSf2-CAS2OEPh795aqrYiJwTGulTeAgBqGVGqB1" target="_blank">Farlow Photography</a></p>

Пара устроила фотосессию в честь помолвки, но результат превзошёл все ожидания

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