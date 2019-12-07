Лабрадор впервые увидел хозяйку в свадебном платье, и его реакция восхитительна

Невеста сильно нервничала перед церемонией, и, чтобы отвлечься, она попросила привести к ней своего самого верного друга — лабрадора по кличке Зике
Фотограф запечатлела этот момент, и получившиеся снимки покорили тысячи пользователей "Фейсбука"
Реакция двухлетнего пса, когда он увидел свою хозяйку Кристен Дюпре в свадебном платье, оказалась восхитительной
Зике изо всех сил пытался вести себя как хороший мальчик, но в итоге не смог сдержать эмоций и напросился на обнимашки
Пара устроила фотосессию в честь помолвки, но результат превзошёл все ожидания