ОНФ: расчистка всех мусорных свалок стоит больше 100 млрд рублей

Пока московские и подмосковные власти разбираются со свалкой в Кучино, откуда в столицу летят облака смрада, Общероссийский народный фронт (ОНФ) подсчитал, сколько денег потребуется на расчистку всех мусорных полигонов России.

В стране около пятисот полигонов, которые включены в специальный реестр (Государственный реестр объектов размещения отходов). По подсчётам ОНФ, на их рекультивацию понадобится более 100 млрд рублей. Это следует из доклада организации об итогах года экологии (есть в распоряжении Лайфа). Этот документ ОНФ собирается до конца года передать президенту Владимиру Путину.

Организация уточняет, что о реальных размерах полигонов точно не знает никто — "даже федеральные органы исполнительной власти". Известно, что площадь одного из самых больших полигонов составляет 114 га. Это "Тимохово" в Ногинском районе Московской области.

Как сказано в докладе, за неполный год работы сайта "Интерактивная карта свалок" (проект ОНФ) россияне 15 тыс. раз пожаловались на полигоны. Почти 7 тыс. жалоб касались незаконных свалок. В рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" активисты разобрали половину из них.

Также в докладе есть несколько законодательных инициатив. ОНФ предлагает внести поправки в Закон "Об отходах производства и потребления". Как следует из документа, понятие "твёрдых коммунальных отходов" следует расширить, включив в него отходы 1–5 класса опасности (например, градусники, батарейки, энергосберегающие лампы).

Тогда утилизация градусников и батареек будет находиться в зоне ответственности регионального оператора (в регионах компанию-оператора выбирают по тендеру).

Как говорится в докладе, большинство людей даже не подозревает о том, что старые энергосберегающие лампочки и батарейки нужно собирать в отдельные мусорные контейнеры. Сейчас такой мусор обычно попадает на полигоны, загрязняя землю и атмосферу.

Например, одна батарейка заражает 20 кв. метров земли или 400 литров воды. Это происходит, когда металлическое покрытие батарейки разрушается, после чего щёлочи и тяжёлые металлы попадают в почву и грунтовые воды.

Если поправку примут, компаниям, которые занимаются сбором отходов в регионах, придётся сортировать такой мусор.

"В нынешней редакции опасные отходы выпали из-под юрисдикции регионального оператора, поэтому отсутствует механизм, обязывающий устанавливать контейнеры под раздельный сбор опасных бытовых отходов", — говорится в докладе.

Также в своём докладе ОНФ предлагает изменить тарифы для жителей на вывоз коммунальных отходов. Эксперты ОНФ считают, что население сейчас переплачивает за эти услуги. Дело в том, что люди платят в том числе за "те процессы деятельности обращения с отходами, которые приносят прямую выгоду [оператору]".

То есть оператор может получить деньги от населения за вывоз металлолома (в числе остального мусора) — и деньги за сам металлолом, когда отдаст его на переработку.

— Эксперты Народного фронта подготовили доклад президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину по итогам Года экологии. Планируем его передать нашему лидеру. Мы хотим продемонстрировать не только проблемы, но и решения в виде общественных предложений, — сказал Дмитрий Миронов, эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. — У нас есть конкретные системные предложения для депутатов, министерств. Часть предложений из доклада президенту мы направим в Администрацию Президента, а дальше совместно с администрацией и Правительством РФ будем претворять их в жизнь.