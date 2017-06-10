На реке Ивдель перевернулись лодки, один человек утонул, трёх успели спасти

Сотрудники МЧС отметили, что ни на одном из участников сплава не было спасательных жилетов.

Для четырёх жителей Ивделя лодочная прогулка по одноимённой реке закончилась спасательной операцией. Сначала, зацепившись за ветки прибрежных кустов, перевернулась первая лодка. Гребцы на второй лодке попытались прийти на помощь терпящим бедствие товарищам, но и их судёнышко опрокинуло сильным течением. Так все участники сплава оказались в воде.

К счастью, потерпевшие сумели вызвать помощь. Сотрудники МЧС прибыли на место и увидели трёх человек у противоположного берега, которые держались за прибрежную растительность, борясь с сильным течением.

— Спасатели на моторной лодке доплыли до людей и доставили их на берег, где передали для осмотра врачам скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. — К сожалению, четвёртого участника этой водной прогулки сотрудники службы спасения нашли только через несколько часов, ниже по течению. Спасать его было уже поздно.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Свердловской области отметили, что ни на одном участнике сплава не было спасательных жилетов. А если бы отдыхающие на воде не пренебрегли этой мерой безопасности, гибели человека удалось бы избежать.