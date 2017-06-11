Чтобы найти пропавшего в лесах Урала мальчика, СКР завёл дело по убойной статье

Следователи пояснили: это вовсе не значит, что четырёхлетний мальчик погиб. Просто в таком формате поиски можно будет вести более эффективно.

По факту бесследного исчезновения под посёлком Рефтинский четырёхлетнего мальчика сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

— Необходимо особо отметить, что достоверных данных о том, что мальчик погиб, в настоящее время нет, однако в рамках возбуждённого уголовного дела у следователей СКР имеется возможность провести более широкий спектр мероприятий, направленных на самое тщательное выяснение всех обстоятельств пропажи ребёнка, — пояснил представитель СУ СКР по Свердловской области. — Кроме того, возбуждение уголовного дела обусловлено необходимостью активизации поисковых мероприятий.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, из Екатеринбурга на место поисков выехала группа наиболее опытных сыщиков управления уголовного розыска. Её возглавляет полковник полиции Алексей Искоренков. Это подразделение более известно в народе как так называемый убойный отдел, который специализируется на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

— Это ещё не означает, что ребёнка убили, это значит, что эти сыщики не могут сидеть сложа руки, когда идёт столь широкомасштабная операция по розыску ребёнка, — подчеркнул Валерий Горелых.

Напомним, четырёхлетний Дима Песков пропал 10 июня, в 9 утра, во время похода выходного дня. Он, его папа и мама отправились в лес, где, устроившись на берегу Рефтинского водохранилища, разбили палатку. Потом мальчик с отцом пошли за дровами, но через сто метров ребёнок попросился назад. Отец отпустил его одного, и Дима потерялся.

Вчера Диму Пескова искали волонтёры, полицейские с собаками, сотрудники МЧС, которые запускали беспилотный аппарат, оснащённый телевизором. Но пока спецоперация успехом не увенчалась. Силовики проверили родителей мальчика на полиграфе, и прибор показал, что они говорят правду и не причастны к бесследной пропаже сына.