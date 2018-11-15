Влияние "Рамштайна". Светлана Лобода устроила фотосессию на фоне унитаза

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Влияние "Рамштайна". Светлана Лобода устроила фотосессию на фоне унитаза

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Известная украинская певица Светлана Лобода анонсировала концерт в Берлине весьма оригинальным способом. Девушка выложила в Instagram фото на фоне унитаза и обратилась к подписчикам с вопросом.

#Berlin, are you ready?

Светлана Лобода

<p>Фото: instagram.com/lobodaofficial/</p>

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на выбор места съёмки. Большинство из них сочло фотографию провокационной и вызывающей.

Ну унитаз — это вообще пипец! Ну сфоткайтесь уже на кладбище! Эти звёзды уже не знают, куда себя деть

tetiana.demidenko

Надо сидя и без штанов, чего уж там

_ninaol_

<p>Фото: instagram.com/lobodaofficial/</p>

Впрочем, некоторые пользователи заступились за любимую исполнительницу. А может быть, это тонкий троллинг?..

Мда, прикольный дизайн, красивый пейзаж

chilaru_tyana

Никогда бы не подумала, что унитаз может стильно смотреться

skrynnikolia

Светлану Лободу забрал из больницы солист Rammstein Тилль Линдеманн

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