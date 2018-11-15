Влияние "Рамштайна". Светлана Лобода устроила фотосессию на фоне унитаза

#Berlin, are you ready?
Светлана Лобода
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на выбор места съёмки. Большинство из них сочло фотографию провокационной и вызывающей.
Ну унитаз — это вообще пипец! Ну сфоткайтесь уже на кладбище! Эти звёзды уже не знают, куда себя деть
tetiana.demidenko
Надо сидя и без штанов, чего уж там
_ninaol_
Впрочем, некоторые пользователи заступились за любимую исполнительницу. А может быть, это тонкий троллинг?..
Мда, прикольный дизайн, красивый пейзаж
chilaru_tyana
Никогда бы не подумала, что унитаз может стильно смотреться
skrynnikolia
Светлану Лободу забрал из больницы солист Rammstein Тилль Линдеманн
- Популярные
- По времени