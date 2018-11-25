Лобода переоделась в Лару Крофт и показала всем своё "секретное оружие"

"Суперженщина" приступила к секретному заданию
Светлана Лобода
Откровенный наряд, акцентирующий внимание на груди, пришёлся по душе пользователям, которые поставили снимку больше ста тысяч лайков. В комментариях они отметили, что фигуре певицы можно только позавидовать. Кроме того, подписчики заподозрили, что фото сделано на съёмках нового клипа Лободы.
Вот это я понимаю, грудь так грудь, не то что у некоторых...
anastasiia_yrovskikh
Я думаю, что для съёмок? Очень красиво костюм сидит на вас! Просто огонь
l_poluben
Отметим, что это далеко не самая откровенная фотография в Instagram певицы. Ранее девушка выкладывала селфи, на котором вообще невозможно разглядеть одежду.
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