Лобода переоделась в Лару Крофт и показала всем своё "секретное оружие"

36-летняя певица Светлана Лобода нередко появляется перед публикой в откровенных нарядах, и её последний образ не стал исключением. Звезда выложила в Instagram фото в костюме "суперженщины", который оказался уж слишком тонким и обтягивающим, но однозначно сексуальным.

"Суперженщина" приступила к секретному заданию Светлана Лобода

Откровенный наряд, акцентирующий внимание на груди, пришёлся по душе пользователям, которые поставили снимку больше ста тысяч лайков. В комментариях они отметили, что фигуре певицы можно только позавидовать. Кроме того, подписчики заподозрили, что фото сделано на съёмках нового клипа Лободы.

Вот это я понимаю, грудь так грудь, не то что у некоторых... anastasiia_yrovskikh

Я думаю, что для съёмок? Очень красиво костюм сидит на вас! Просто огонь l_poluben

Отметим, что это далеко не самая откровенная фотография в Instagram певицы. Ранее девушка выкладывала селфи, на котором вообще невозможно разглядеть одежду.

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