Лобода выложила фото, которое доказывает, что она любит по-жёсткому

Поклонники разглядели на снимке атрибуты, свидетельствующие, что певица увлекается БДСМ.

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала фото на своей странице в "Инстаграме", где у неё 4,2 млн подписчиков. На снимке артистка выглядит на редкость сдержанно (если сравнивать с тем, что она обычно выкладывает), однако некоторые детали говорят о том, что в тихом омуте... ну вы поняли.

Речь идёт об украшении на шее. На первый взгляд можно подумать, что это обычная цепь, но многие подписчики Лободы опознали в ней ошейник с кольцом — довольно распространённый БДСМ-аксессуар.

Такого рода атрибутику действительно используют люди, увлекающиеся садомазохистскими практиками. К кольцу обычно пристёгивается длинная цепь, и тот, кто его носит, выполняет роль раба или рабыни.

Надо отметить, что ранее Светлана Лобода ни в чём подобном уличена не была, однако после того, как певица связала свою жизнь с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, за ней стали замечать резкие изменения в поведении. Возможно, что на том самом фото за спиной артистки стоит именно он — на фоне угадывается мужской силуэт, который как бы придерживает её за шею.