Лобода хотела порадовать подписчиков полуголым фото, но те увидели кое что ещё

36-летняя певица точно умеет подогревать внимание поклонников к себе. В том числе и с помощью эффектных фото. Но в этот раз, по мнению фанатов, с эффектами она переборщила.

Певица, у которой 4,3 млн подписчиков в "Инстаграме", выложила фото в чёрном сценическом костюме в обтяжку и со стаканом во рту, подписав: "Чо будет?". Верх сексуального наряда выглядит так, будто грудь звезды еле прикрыта, а остальное тело обнажено.

Но несмотря на это, не только одежда заинтересовала её подписчиков. Фанаты обратили внимание на то, что фотография "поплыла". Они заподозрили Лободу в неуместном применении фотошопа, чтобы казаться стройнее. Впрочем, некоторые решили, что это звезда просто настолько горячая, что растопила комнату.

Пол и двери поплыли oriiikasiii

Куда поплыла плитка и двери? katya_kalinina20

Зачем и так стройной женщине так палевно фотошопить ноги, талию и руки? pylemetchica

Если фото перевернуть, то по тебе стекает чёрный шоколад? rustam700700

Даже кафель поплыл от [огня] tarasenko2624