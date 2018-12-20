Лобода хотела порадовать подписчиков полуголым фото, но те увидели кое что ещё

Певица, у которой 4,3 млн подписчиков в "Инстаграме", выложила фото в чёрном сценическом костюме в обтяжку и со стаканом во рту, подписав: "Чо будет?". Верх сексуального наряда выглядит так, будто грудь звезды еле прикрыта, а остальное тело обнажено.
Но несмотря на это, не только одежда заинтересовала её подписчиков. Фанаты обратили внимание на то, что фотография "поплыла". Они заподозрили Лободу в неуместном применении фотошопа, чтобы казаться стройнее. Впрочем, некоторые решили, что это звезда просто настолько горячая, что растопила комнату.
Пол и двери поплыли
oriiikasiii
Куда поплыла плитка и двери?
katya_kalinina20
Зачем и так стройной женщине так палевно фотошопить ноги, талию и руки?
pylemetchica
Если фото перевернуть, то по тебе стекает чёрный шоколад?
rustam700700
Даже кафель поплыл от [огня]
tarasenko2624
Верх смахивает на жидкую одежду... тренд, между прочим
alena__korf
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