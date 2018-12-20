Лобода хотела порадовать подписчиков полуголым фото, но те увидели кое что ещё

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Лобода хотела порадовать подписчиков полуголым фото, но те увидели кое что ещё

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Фото: instagram/lobodaofficial

36-летняя певица точно умеет подогревать внимание поклонников к себе. В том числе и с помощью эффектных фото. Но в этот раз, по мнению фанатов, с эффектами она переборщила.

Певица, у которой 4,3 млн подписчиков в "Инстаграме", выложила фото в чёрном сценическом костюме в обтяжку и со стаканом во рту, подписав: "Чо будет?". Верх сексуального наряда выглядит так, будто грудь звезды еле прикрыта, а остальное тело обнажено.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Но несмотря на это, не только одежда заинтересовала её подписчиков. Фанаты обратили внимание на то, что фотография "поплыла". Они заподозрили Лободу в неуместном применении фотошопа, чтобы казаться стройнее. Впрочем, некоторые решили, что это звезда просто настолько горячая, что растопила комнату.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Пол и двери поплыли

oriiikasiii

Куда поплыла плитка и двери?

katya_kalinina20

Зачем и так стройной женщине так палевно фотошопить ноги, талию и руки?

pylemetchica

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Если фото перевернуть, то по тебе стекает чёрный шоколад?

rustam700700

Даже кафель поплыл от [огня]

tarasenko2624

Верх смахивает на жидкую одежду... тренд, между прочим

alena__korf

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